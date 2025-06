L’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per iOS anticipa una novità a base IA

Il team di WhatsApp ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento della beta per iOS tramite il TestFlight beta Program: l’applicazione giunge così alla versione 25.18.10.74 e avvia il roll out di una nuova funzione alimentata dall’intelligenza artificiale: alcuni beta tester hanno già la possibilità di provare i nuovi riassunti dei messaggi in chat e gruppi generati da Meta AI.

Prima di entrare nel merito del nuovo aggiornamento, vi ricordiamo che potete trovare tutte le ultime notizie sull’app di messaggistica più famosa al mondo — avete letto dell’introduzione della pubblicità? — nelle nostre pagine dedicate a WhatsApp per Android e a WhatsApp per iOS e Desktop.

Meta AI riassume i messaggi su WhatsApp Beta per iOS

Il team di WhatsApp ha dato il via al rilascio dei nuovi riassunti privati dei messaggi generati con l’ausilio dell’AI: il primo avvistamento era avvenuto nel mondo Android e più precisamente con WhatsApp Beta 2.25.18.18 per Android. La novità chiama in causa Meta AI attraverso un sistema denominato Private Processing, che non compromette la privacy degli utenti nel momento in cui offre loro la possibilità di generare dei comodi riassunti dei messaggi non letti: i riassunti vengono generati senza salvare alcun messaggio e senza che gli stessi possano essere ricondotti all’identità dell’utente; insomma, la riservatezza viene garantita attraverso un connubio di crittografia e anonimato.

Ebbene, come sempre le app di WhatsApp viaggiano di pari passo e anche stavolta è stata solo questioni di giorni prima che la novità venisse avvistata anche su iOS, più precisamente con la versione beta 25.18.10.74 dell’app. Come potete vedere nel seguente screenshot, la funzione — una volta ricevuta — è disponibile direttamente nell’interfaccia della chat e può essere sfruttata sia nelle chat individuali che nei gruppi, consentendo di riprendere subito il filo della conversazione, soprattutto nelle chat particolarmente attive. La novità può essere gestita in Impostazioni > Chat > Private Processing; il relativo tasto viene mostrato automaticamente nel momento in cui la chat aperta contenga un minimo di tre messaggi non letti.

Come si accennava poco sopra, i nuovi riassunti dei messaggi di WhatsApp tramite Meta AI sono in roll out nel ramo beta e si diffonderanno progressivamente fino ad approdare nella versione stabile dell’app. Se siete desiderosi di provare in anteprima le novità proposte attraverso il programma beta, abbiamo realizzato una guida su come scaricare WhatsApp Beta su iOS e Android.

