La Smart TV Samsung Crystal UHD 4K da 75” scende a soli 649€, un’opportunità imperdibile per chi cerca un televisore di grande formato della gamma 2024. Il modello UE75DU8570UXZT è attualmente disponibile su Amazon con uno sconto di 150€ rispetto al prezzo originale, rappresentando un’occasione eccellente per portarsi a casa un pannello Samsung di qualità superiore con tecnologie all’avanguardia a un prezzo più accessibile.

Segui Samsung Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Samsung Crystal UHD 4K 75″: qualità d’immagine e audio immersivo

Il Samsung UE75DU8570UXZT è un televisore che colpisce innanzitutto per le sue dimensioni generose: con i suoi 75 pollici offre un’esperienza visiva davvero coinvolgente, ideale per trasformare il salotto in una piccola sala cinematografica. Il cuore tecnologico di questo modello è il Crystal Processor 4K, un processore avanzato che ottimizza i contenuti ad alta risoluzione garantendo immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizione.

La tecnologia Dynamic Crystal Color assicura una riproduzione dei colori vibrante e realistica, mentre il design AirSlim conferisce al televisore un profilo sottile ed elegante che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico. La finitura Titan Gray aggiunge un tocco di raffinatezza estetica all’insieme.

Sul fronte audio, questo modello Samsung offre caratteristiche interessanti come il Q-Symphony, che sincronizza il suono del televisore con quello di eventuali soundbar compatibili, e l’OTS Lite (Object Tracking Sound Lite) che crea un’esperienza sonora tridimensionale seguendo l’azione sullo schermo. Con una potenza di uscita di 20W, il sistema audio integrato è più che adeguato per un utilizzo quotidiano.

La Smart TV è alimentata dal sistema operativo Tizen OS, che offre accesso a un’ampia gamma di app e servizi di streaming. È inoltre compatibile con assistenti vocali come Bixby, Alexa e Google Assistant, permettendo il controllo hands-free. La connettività è garantita da 3 porte HDMI e 2 porte USB-A, sufficienti per collegare tutti i dispositivi esterni necessari.

Offerta imperdibile: risparmia 150€ sul prezzo originale

Il Samsung UE75DU8570UXZT è attualmente disponibile su Amazon al prezzo di 649€, rispetto al prezzo originale di 799€. Questo rappresenta uno sconto del 19% e un risparmio netto di ben 150€. Considerando che si tratta di un modello della gamma 2024, con tecnologie all’avanguardia e un display di grandi dimensioni, l’offerta risulta particolarmente vantaggiosa.

La TV ha dimensioni di 1677,5 x 1026,9 x 338,9 mm con supporto, il che richiede uno spazio adeguato per il posizionamento. Tuttavia, il design slim la rende meno ingombrante di quanto ci si potrebbe aspettare da un televisore di queste dimensioni.

Questa offerta è particolarmente interessante per chi desidera aggiornare il proprio sistema di intrattenimento domestico con un televisore di fascia medio-alta, beneficiando al contempo di un risparmio significativo. La disponibilità potrebbe essere limitata, quindi è consigliabile approfittare dell’offerta mentre è ancora attiva.

Ricordate di iscrivervi al canale telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech ed ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto!