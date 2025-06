La più recente versione di WhatsApp Beta per iOS dona ad alcuni beta tester una piccola novità che potrebbe rivelarsi molto comoda per gli utilizzatori della popolare app di messaggistica.

Il team di sviluppo ha infatti messo a punto una funzione che permette agli utenti di gestire la qualità dei file multimediali (ricevuti) che verranno scaricati automaticamente, opzione praticamente “opposta” rispetto a quella già esistente che consente di regolare la qualità ma per i file inviati.

WhatsApp Beta per iOS: una utile novità è in rollout

Già da tempo, WhatsApp offre agli utenti la possibilità di gestire la qualità con cui vengono inviati i file multimediali, optando per Qualità standard (caricamenti più rapidi, dimensioni ridotte, qualità più bassa) o Qualità HD (caricamenti più lenti, maggiore dettaglio e fedeltà visiva).

Con la versione 25.18.10.81 di WhatsApp Beta per iOS, la popolare app di messaggistica pareggia i conti con la versione per Android, ottenendo la nuova opzione Qualità del download automatico nella sezione “Spazio e dati” delle impostazioni dell’app.

La nuova opzione fa più o meno la stessa cosa di quella già presente solo che, invece di preoccuparsi della qualità delle immagini e dei video che andiamo a inviare, si preoccupa della qualità delle immagini e dei video che vengono scaricati in automatico. Anche in questo caso, è possibile scegliere tra tra Qualità standard e Qualità HD.

Se scegliamo l’opzione Qualità standard, il nostro dispositivo salverà nella galleria multimediale una foto in “bassa qualità” anche se ci è stata inviata in alta qualità: questo perché WhatsApp genererà e allegherà anche una versione in qualità standard della stessa immagine (o dello stesso video); il tutto, però, non avverrà sui server di WhatsApp (grazie alla crittografia end-to-end) ma direttamente sul dispositivo del mittente.

Questa situazione si applica soltanto quando l’immagine (o il video) viene scaricata automaticamente: se l’utente sceglie di visualizzare manualmente una foto in seguito, WhatsApp andrà a recuperare la versione in Qualità HD. In generale, quindi, questa opzione offre più flessibilità agli utenti, che potranno gestire spazio di archiviazione e utilizzo dei dati in modo più efficace, specie quando si parla di gruppi in cui si condividono tantissime foto e video.

Come anticipato in apertura, la nuova opzione Qualità del download automatico è attualmente in fase di rollout per alcuni beta tester. Per ottenerla, è condizione necessaria che sul vostro iPhone sia installata la versione 25.18.10.81 di WhatsApp Beta per iOS. A questo punto, è molto probabile che la funzionalità possa essere portata anche sulla versione “stabile” dell’app nel giro di qualche giorno (o al massimo settimana).

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.