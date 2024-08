Si chiama Lamborghini Temerario ed è una nuova auto supersportiva equipaggiata con powertrain ibrido V8 biturbo, capace a dire del popolare brand di lusso di ridefinire i concetti di performance, piacere di guida e comfort.

Si tratta di un altro modello della serie Lamborghini High Performance Electrified Vehicle (HPEV) dopo Revuelto e Urus SE e con esso il produttore completa l’elettrificazione della gamma.

Le principali caratteristiche di Lamborghini Temerario

Lamborghini non ha dubbi sulle potenzialità della sua nuova auto ibrida, che definisce come un “nuovo punto di riferimento nel segmento delle supersportive, grazie a prestazioni da vera fuoriclasse“.

Ad animare Lamborghini Temerario vi sarà un nuovo powertrain ibrido che abbina un inedito motore V8 biturbo a tre macchine elettriche, per una potenza complessiva di 920 CV, capace di raggiungere i 10.000 giri\min e con prestazioni da urlo: velocità massima superiore ai 340 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 2,7 secondi.

Rouven Mohr, Chief Technical Officer (CTO) di Lamborghini, spiega così la decisione di puntare su questa soluzione: “Volevamo sviluppare un motore sportivo ad alte prestazioni, senza paragoni e che combinasse il meglio di due mondi: quello dei motori a combustione, con un V8 biturbo, e quello dell’elettrificazione, installando tre motori elettrici, per ottenere accelerazione istantanea, torque vectoring e un efficace recupero dell’energia. Con Temerario stiamo ridefinendo il segmento, è una vera fuoriclasse sia in termini di soluzioni ingegneristiche sia di performance”.

Con questa supersportiva Lamborghini inaugura una nuova dimensione di esperienza sonora, capace di offrire emozioni uniche e inconfondibili, così come ci ha tenuto a precisare Mohr, il quale ha spiegato che grazie al nuovo V8 biturbo l’ampiezza e la frequenza del suono cresce con l’aumentare della velocità del motore mentre grazie all’albero di trasmissione piatto le vibrazioni sottolineano la potenza della vettura e chi si mette alla guida del veicolo potrà provare un’esperienza “capace di far vibrare ogni fibra del nostro corpo”.

Non solo potenza ma anche comfort, in quanto con Lamborghini Temerario aumenta l’abitabilità grazie ad un telaio realizzato con l’obiettivo di garantire più spazio per i passeggeri e per i bagagli rispetto alle auto della concorrenza in questo speciale segmento.

Il pacco batterie di Lamborghini Temerario misura 1550 mm in lunghezza, 301 mm in altezza e 240 mm in larghezza e contiene celle a sacchetto con una capacità complessiva di 3,8 kWh. Nel momento in cui la carica scende a zero, in appena 30 minuti è possibile ricaricarlo completamente usando sia la normale corrente alternata domestica che colonnine di ricarica fino a 7 kW di potenza. Inoltre, la batteria può essere ricaricata attraverso la frenata rigenerativa delle ruote anteriori o tramite il motore V8.

Grande soddisfazione è stata espressa da Stephan Winkelmann, Chairman e Ceo di Automobili Lamborghini, il quale ha dichiarato che “Temerario è una vera fuoriclasse, una vettura straordinaria e innovativa sia dal punto di vista tecnico sia stilistico“, aggiungendo che “Ogni nuova Lamborghini deve superare la precedente in performance e allo stesso tempo essere più sostenibile dal punto di vista delle emissioni. Con Temerario completiamo un capitolo fondamentale della nostra strategia di elettrificazione, inclusa nel piano Direzione Cor Tauri, diventando anche il primo marchio luxury nell’automotive a lanciare sul mercato una gamma completamente elettrificata“.

Lamborghini Temerario dovrebbe fare il suo esordio sul mercato il prossimo anno ad un prezzo che non è stato ancora comunicato dal produttore ma che, molto probabilmente, si aggirerà intorno ai 300.000 euro.

Per quanto riguarda il lancio di un’auto elettrica al 100%, invece, Lamborghini ancora non si è sbilanciata. Staremo a vedere.