HUAWEI WATCH FIT 4 è ora disponibile a un prezzo sorprendente grazie a uno sconto di ben 60€ rispetto al prezzo di listino originale. Questo smartwatch, ideale per gli appassionati di fitness e per chi cerca un dispositivo tecnologico all’avanguardia, è oggi disponibile a soli 109€ su Amazon. Con un design elegante e funzionalità avanzate, rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera un dispositivo di qualità senza spendere una fortuna. Ecco i dettagli che rendono questa offerta così allettante.

Specifiche tecniche del HUAWEI WATCH FIT 4

Il HUAWEI WATCH FIT 4 si distingue per il suo design moderno e le sue funzionalità avanzate. Dotato di un display AMOLED da 1.82 pollici, offre immagini brillanti e vivaci, perfette per visualizzare tutte le informazioni necessarie durante gli allenamenti o nella vita quotidiana. La batteria garantisce un’autonomia fino a 10 giorni con una singola carica, ideale per chi non vuole preoccuparsi di ricariche frequenti.

Tra le caratteristiche salienti troviamo:

Monitoraggio della salute : Sensori per il rilevamento del battito cardiaco, livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), frequenza respiratoria, temperatura corporea e pressione sanguigna.

: Sensori per il rilevamento del battito cardiaco, livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), frequenza respiratoria, temperatura corporea e pressione sanguigna. Modalità Fitness : Supporta 100 modalità di allenamento , adatte a una vasta gamma di attività fisiche.

: Supporta , adatte a una vasta gamma di attività fisiche. Compatibilità : Funziona con dispositivi iOS e Android , garantendo una vasta compatibilità.

: Funziona con dispositivi , garantendo una vasta compatibilità. Design leggero : Cassa in alluminio ultra-sottile con un peso di soli 27 grammi , comoda da indossare tutto il giorno.

: Cassa in alluminio ultra-sottile con un peso di soli , comoda da indossare tutto il giorno. GPS integrato: Per un tracciamento preciso delle attività all’aperto.

Questo smartwatch Huawei è perfetto per chi cerca un dispositivo che unisca stile e funzionalità, senza rinunciare alla qualità.

Dettagli dell’offerta imperdibile

Il HUAWEI WATCH FIT 4 è disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 109€ con sconto al check-out, rispetto al prezzo originale di 169€. Questo rappresenta uno sconto del 36%, un’opportunità davvero vantaggiosa per chi è alla ricerca di un dispositivo all’avanguardia a un costo contenuto. L’offerta è limitata nel tempo e le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente, quindi è consigliabile approfittarne al più presto.

Prezzo originale : 169€

: 169€ Prezzo scontato : 109€

: 109€ Risparmio : 60€

: 60€ Disponibilità: Amazon, con possibilità di ulteriori vantaggi come la spedizione gratuita per gli utenti Prime.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione Huawei per migliorare la vostra esperienza di fitness e connettività quotidiana con un dispositivo di qualità.

