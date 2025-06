La giapponese Audio-Technica ha inaugurato il mese di gennaio presentando un nuovo paio di cuffie true wireless dall’ottima autonomia, chiamate Audio-Technica ATH-CKS50TW2.

A poco più di cinque mesi dall’annuncio, l’azienda fa sapere che le cuffie sono ufficialmente in vendita anche sul mercato europeo ma “perdono” la colorazione Beige in favore della colorazione Green. Andiamo a riepilogare le peculiarità di queste cuffie e scopriamo prezzo di listino e dove è possibile acquistarle.

Le cuffie Audio-Technica ATH-CKS50TW2 sbarcano in Italia

Audio-Technica, azienda nipponica che si pone come punto di riferimento per audiofili, musicisti e professionisti del suono, ha da qualche mese annunciato le cuffie true wireless ATH-CKS50TW2.

Punto di forza di queste cuffie in-ear è l’ottima autonomia che raggiunge le 65 ore di riproduzione audio, considerando 25 ore offerte dalle cuffie e 40 ore aggiuntive garantite dalla custodia di ricarica (trasparente nella parte superiore). Inoltre, bastano 5 minuti di ricarica per ottenere fino a 90 minuti di autonomia.

Sfruttando la cancellazione attiva del rumore, altra peculiarità delle cuffie, l’autonomia complessiva scende a 40 ore. A proposito di ANC, il sistema integrato è ibrido, sfrutta un sistema a doppio microfono (MEMS) e combina processi di feedforward e feedback per bloccare il rumore ambientale e offrire un’esperienza d’ascolto immersiva (che pompa dai due driver da 9 mm).

Le Audio-Technica ATH-CKS50TW2 possono inoltre contare sulla tecnologia Magentic Switch proprietaria dell’azienda: essa permette agli utenti di spegnere o accendere le cuffie semplicemente unendo o separando i magneti integrati, soluzione pensata per rendere il prodotto ancor più efficiente dal punto di vista energetico.

Al netto della differente colorazione (Green al posto di Beige, rimane la Black), le cuffie sono esattamente le stesse che l’azienda ha presentato nel mese di gennaio. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo all’articolo pubblicato in quell’occasione.

Prezzi e disponibilità delle Audio-Technica ATH-CKS50TW2

Come anticipato in apertura, le cuffie Audio-Technica ATH-CKS50TW2 sono da qualche giorno ufficialmente in vendita anche in Italia, acquistabili sia sullo store ufficiale del produttore giapponese che su Amazon (anche se risultano vendute e spedite dallo store ufficiale europeo di Audio-Technica).

A differenza del mercato statunitense, Audio-Technica propone in Europa le nuove cuffie true wireless nelle due colorazioni Black e Green. Il prezzo di listino è pari a 149 euro.

Acquista le cuffie Audio-Technica ATH-CKS50TW2 su Amazon