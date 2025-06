Apple AirPods Pro 2 raggiungono un prezzo davvero interessante su Amazon: 199€ invece di 279€, con un risparmio di ben 80€ che rappresenta uno sconto del 29%. Questi auricolari wireless di seconda generazione si distinguono per la cancellazione attiva del rumore potenziata e il nuovo chip H2 che migliora significativamente le prestazioni audio. Con la custodia di ricarica USB-C e funzionalità innovative come l’Audio Spaziale Personalizzato, rappresentano il top di gamma Apple per l’audio wireless. Vediamo nel dettaglio cosa rende questa offerta così vantaggiosa.

AirPods Pro 2 e le specifiche tecniche che fanno la differenza

Apple AirPods Pro 2 integrano il potente chip H2 che rappresenta il cuore pulsante di questi auricolari, garantendo prestazioni audio superiori e una cancellazione attiva del rumore fino a 2 volte più efficace rispetto alla generazione precedente. Il driver Apple personalizzato ad alta escursione lavora in sinergia con l’amplificatore ad alta gamma dinamica per offrire un suono cristallino e dettagliato.

La funzione Trasparenza Adattiva permette di rimanere consapevoli dell’ambiente circostante senza rinunciare alla qualità audio, mentre l’Audio Spaziale Personalizzato con tracciamento dinamico della testa crea un’esperienza sonora immersiva che si adatta alla forma specifica delle orecchie dell’utente.

L’autonomia raggiunge le 6 ore di ascolto con una singola carica, estendibili fino a 30 ore totali grazie alla custodia di ricarica. La certificazione IPX4 garantisce resistenza ad acqua e sudore, rendendoli ideali per allenamenti e attività all’aperto. La compatibilità perfetta con l’ecosistema Apple include il controllo vocale Siri e il passaggio automatico tra dispositivi.

Offerta Amazon a 199€ con sconto del 29%

L’offerta Amazon propone Apple AirPods Pro 2 a 199€ rispetto al prezzo originale di 279€, garantendo un risparmio di 80€ pari al 29% di sconto. Si tratta di un’opportunità significativa per accedere alla tecnologia audio più avanzata di Apple senza dover sostenere il costo pieno di listino.

La spedizione è gestita direttamente da Amazon con tutti i vantaggi del servizio clienti e della garanzia standard. Gli auricolari sono disponibili nella versione con custodia di ricarica USB-C, la più recente e versatile per la ricarica sia wireless che cablata. L’offerta include tutti gli accessori originali: tre taglie di gommini in silicone per la personalizzazione del fit, cavo di ricarica USB-C e la documentazione ufficiale Apple.

La disponibilità è immediata con consegna rapida per gli utenti Amazon, rendendo questa promozione particolarmente vantaggiosa per chi desidera ricevere il prodotto in tempi brevi.

