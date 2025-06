Nintendo Switch OLED scende sotto i 225€ per la prima volta quest’anno, raggiungendo un prezzo di 222,99€ rispetto ai 349,99€ di listino. Uno sconto del 36% che rende la console ibrida di Nintendo particolarmente appetibile per chi ha aspettato il momento giusto per acquistarla. La versione OLED rappresenta l’evoluzione della formula Switch originale, con miglioramenti significativi che giustificano l’investimento, soprattutto a questo prezzo ridotto.

Nintendo Switch OLED: display vibrante e specifiche tecniche potenziate

Nintendo Switch OLED mantiene la versatilità della console originale, ma introduce upgrade sostanziali che migliorano sensibilmente l’esperienza di gioco. Il display OLED da 7 pollici rappresenta il cambiamento più evidente, offrendo colori più vivaci, contrasti superiori e neri più profondi rispetto al pannello LCD del modello base. Questa tecnologia rende i giochi più coinvolgenti, specialmente in modalità portatile.

Lo storage interno da 64GB raddoppia la capacità rispetto al modello standard, permettendo di installare più giochi digitali senza dover ricorrere immediatamente a una scheda microSD. L’audio migliorato per le modalità portatile e da tavolo completa il pacchetto multimediale, mentre il supporto regolabile più ampio garantisce una visione più comoda durante le sessioni di gioco in modalità tabletop.

Dal punto di vista tecnico, la console mantiene le dimensioni compatte (24,1 x 10,2 x 1,4 cm con Joy-Con) e il peso contenuto di 420g, assicurando la portabilità che ha reso famosa la famiglia Switch. La batteria offre un’autonomia tra le 4,5 e 9 ore a seconda del gioco utilizzato, mentre la connettività include Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1 e porta LAN cablata integrata nel dock per connessioni online più stabili.

Offerta AliExpress: risparmio di 127€ sulla console Nintendo

L’offerta disponibile su AliExpress porta Nintendo Switch OLED a 222,99€, con un risparmio netto di 127€ rispetto al prezzo di listino di 349,99€. Lo sconto del 36% rappresenta una delle migliori opportunità dell’anno per accaparrarsi la versione più avanzata della console Nintendo.

La console è compatibile con tutti i giochi e accessori della famiglia Switch, garantendo accesso all’intero catalogo Nintendo senza limitazioni. Il modello è disponibile nelle colorazioni White Set e Neon Red/Blue, permettendo di scegliere lo stile preferito.

Su AliExpress, l’acquisto beneficia delle garanzie standard del marketplace e della possibilità di tracking della spedizione. Considerando che il prezzo medio della console si aggira intorno ai 300€ presso i rivenditori tradizionali, questa offerta rappresenta un’opportunità concreta per chi desidera la versione OLED senza spendere il prezzo pieno.

