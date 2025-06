La gamma di prodotti Aqara, brand di riferimento del settore della Smart Home, si amplia con il debutto della nuova Smart Lock U200 Lite, una serratura smart che si può adattare a tutti i principali ecosistemi, garantendo il supporto Matter con protocollo Thread. Il nuovo prodotto della gamma Aqara è già disponibile sul mercato ed è acquistabile direttamente tramite Amazon. Ecco i dettagli completi.

Aqara Smart Lock U200 Lite: già disponibile l’ultima novità del brand

L’ultima novità di Aqara va ad arricchire la gamma caratterizzandosi come un prodotto completo, facile da installare, anche in autonomia, e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Smart Lock U200 Lite può essere la soluzione giusta per gli utenti che intendono arricchire la propria casa smart come un prodotto ottimo e facile da utilizzare.

La serratura smart di Aqara è dotata del supporto Matter con protocollo Threat e può integrarsi con tutti i principali ecosistemi smart, da Alexa ad Apple Home, da Google Home a SmartThings. Il dispositivo consente lo sblocco tramite app o anche tramite comandi vocali, con Alexa o Siri. C’è anche la possibilità di apertura da remoto.

Tra le caratteristiche c’è il segnale acustico se la porta viene lasciata aperta ed è anche possibile sfruttare l’autochiusura della serratura. Da segnalare anche una batteria da 2.000 mAh che garantisce fino a 6 mesi di utilizzo con una sola carica. L’installazione può avvenire in modo semplice, senza la necessità di interventi invasivi sulla porta.

La nuova Aqara Smart Lock U200 Lite è già disponibile in Italia. La serratura smart, infatti, può essere acquistata direttamente su Amazon dove viene proposta con un prezzo di lancio di 127,99 euro, con la possibilità di scegliere tra la versione bianca e quella nera. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.