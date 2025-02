Negli ultimi anni, anche per via della crisi energetica e della fine del mercato tutelato (oggi disponibile solo per i clienti domestici vulnerabili), diversi operatori del settore delle telecomunicazioni hanno scelto di espandere il proprio raggio d’azione arricchendo i propri servizi con offerte luce e gas, spesso proposte in bundle con i servizi di telefonia fissa e mobile.

Ad arricchire l’elenco degli operatori che oggi sono attivi in entrambi i mercati arriva oggi anche il Gruppo TIM che ha annunciato il debutto sul mercato del nuovo brand TIM Energia. Come vedremo, si tratta solo di un primo passo con cui TIM punta a espandere la sua presenza anche nel settore energetico, in una fase in cui è in corso una vera e propria ristrutturazione aziendale (con l’ingresso con una quota minoritaria di Poste e i rumor su possibili fusioni con Iliad).

Andiamo, quindi, a vedere tutti i dettagli sul nuovo servizio TIM Energia.

Nasce TIM Energia: solo elettricità e solo per i clienti business (per ora)

TIM entra nel mercato energetico con TIM Energia: si tratta di un’offerta luce pensata per la clientela business e, in particolare, per commercianti, professionisti e piccole e medie imprese italiane. Non ci sono offerte gas e, per ora, non sono previste tariffe dedicate al mercato consumer.

Il servizio si basa su una partnership strategica che il Gruppo TIM ha stretto con Axpo Italia, divisione italiana del gruppo svizzero Axpo, attivo in Italia sia come produttore che come fornitore per la clientela business oltre che per la clientela consumer (ma con il brand Pulsee).

I clienti che sceglieranno TIM Energia potranno sfruttare una fornitura con energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, con Garanzie d’Origine del Gestione dei Servizi Energetici. In questo modo, i clienti potranno sfruttare una fornitura sostenibile, contribuendo alla riduzione delle emissioni.

Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium and Mobile Wholesale Market Officer di TIM, ha così commentato il nuovo annuncio di oggi: “Con questo accordo al fianco di Axpo entriamo nel mercato dell’energia con soluzioni pensate per le piccole e medie imprese. Questa partnership ci permetterà di offrire non solo le migliori soluzioni di connettività e tecnologie, ma anche un servizio su misura dedicato all’energia proveniente da fonti sostenibili, che le aiuti ad affrontare con successo le sfide del mercato”.

Le offerte di TIM Energia

A disposizione dei clienti business interessanti a una fornitura con TIM Energia ci sono due offerte lancio, che seguono uno schema oramai consolidato per il mercato energetico. La prima si chiama, semplicemente, Flex e prevede la possibilità di sfruttare un prezzo indicizzato, sulla base del PUN (che a gennaio 2025 ha raggiunto il valore più alto da febbraio 2023), con aggiornamenti mensili.

La seconda, invece, è Fix e consentirà di sfruttare un prezzo fisso e bloccato per 24 mesi. In questo momento, però, non sono ancora disponibili dettagli precisi sulle caratteristiche delle tariffe proposte dal fornitore. TIM ha comunque confermato che i nuovi clienti riceveranno uno sconto di 50 euro all’anno in bolletta. Potrebbero, inoltre, arrivare anche offerte combinate con i servizi di telefonia.

Seguendo l’esempio di altri operatori del settore, infatti, TIM Energia potrebbe mettere a disposizione dei bundle con la telefonia mobile e, soprattutto, con l’abbonamento per la connessione Internet di rete fissa, garantendo, ad esempio, degli sconti aggiuntivi sull’importo delle bollette. Maggiori dettagli in tal senso arriveranno nel corso delle prossime settimane.

E per la casa?

Per il momento, TIM Energia opererà esclusivamente sul mercato business, con un servizio rivolto a professionisti e PMI, un segmento che, anche grazie alla convergenza con altri servizi, potrebbe garantire una rapida crescita per il nuovo brand. Non sono previsti servizi per le grandi aziende e, soprattutto, non è previsto, per ora, il lancio di offerte luce e gas per il mercato consumer.

Il debutto di tali offerte, però, è solo rimandato. Come confermato da Andrea Rossini in occasione della conference call tenuta durante la presentazione dei risultati dell’ultimo trimestre dello scorso anno, infatti, TIM Energia potrebbe arrivare anche nel mercato consumer, arricchendo i servii dell’azienda in un mercato potenzialmente molto vantaggioso. In questo caso, TIM potrebbe sfruttare la partnership con Axpo e il brand Pulsee per lanciare i suoi servizi. Ulteriori novità in tal senso potrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi.