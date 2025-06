Sono tanti gli utenti che, all’acquisto di un nuovo dispositivo, non vedono l’ora di staccare la pellicola protettiva del display e il team di Nintendo è consapevole di questa tendenza, ragion per cui il colosso nipponico ha invitato tutti coloro che acquisteranno Nintendo Switch 2 a non farlo.

A dire di Nintendo, infatti, la pellicola sullo schermo ha il compito di impedire che i frammenti di vetro si spargano ovunque in caso di rottura del display ed evitare il rischio che gli utenti possano farsi male.

Nintendo Switch 2 e la pellicola sul display

Il popolare YouTuber JerryRigEverything, nonostante l’avvertimento di Nintendo, ha deciso di voler scoprire cosa succede se si rimuove la pellicola protettiva dello schermo di questa nuova console.

L’operazione di rimozione non è così semplice come si potrebbe pensare e ciò conferma che si tratta di un qualcosa che è destinato a rimanere attaccato e non di una di quelle comuni pellicole protettive che si vedono sui nuovi dispositivi tecnologici.

Nel video realizzato da JerryRigEverything per mostrare la rimozione della pellicola protettiva del display di Nintendo Switch 2 lo YouTuber prosegue con il disassemblaggio della console del colosso nipponico, svelando così cosa si nasconde al suo interno.

Un volta terminato, JerryRigEverything passa a testare la resistenza del display di Nintendo Switch 2, fino ad arrivare alla sua rottura, dimostrando che la console non è poi così fragile come molti potrebbero pensare.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate scoprire come se la sia cavata la nuova console di Nintendo, non vi resta altro da fare che mettervi comodi e guardare il seguente video: