Sconto eccezionale di 350€ sul nuovo MacBook Pro 2024 con chip M4, un’opportunità imperdibile per chi cerca prestazioni al top a un prezzo più accessibile. L’ultimo gioiello di Apple raggiunge il suo minimo storico su Amazon, con ben 24GB di RAM e 1TB di SSD per affrontare qualsiasi sfida professionale.

Le potenzialità del MacBook Pro M4: potenza senza compromessi

Il MacBook Pro 2024 con chip M4 rappresenta l’ultima evoluzione della linea professionale di Apple, progettata per soddisfare le esigenze dei professionisti più esigenti. Il cuore pulsante di questo portatile è il nuovo processore M4 con una CPU a 10 core e una GPU a 10 core, capace di gestire con fluidità qualsiasi tipo di carico di lavoro, dal montaggio video 4K allo sviluppo software più complesso.

Lo spettacolare display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici offre una qualità visiva eccezionale con colori vividi e un contrasto straordinario, ideale per i professionisti del settore creativo che necessitano di precisione cromatica. Con i suoi 24GB di memoria unificata, questo MacBook Pro garantisce multitasking senza rallentamenti, mentre l’archiviazione SSD da 1TB assicura spazio abbondante e velocità fulminee nell’accesso ai dati.

La connettività è completa e versatile grazie alle tre porte Thunderbolt 4, alla porta HDMI, allo slot per schede SDXC e alla porta MagSafe 3 per la ricarica. Il Neural Engine a 16 core potenzia le attività di machine learning, migliorando le prestazioni nelle applicazioni che sfruttano tecnologie di intelligenza artificiale.

Un’offerta da non perdere: risparmio di 350€ su Amazon

Il nuovo MacBook Pro M4 è ora disponibile su Amazon a 2.099€ invece di 2.449€, con un risparmio netto di ben 350€ rispetto al prezzo di listino. Si tratta di uno sconto significativo del 14% su un prodotto appena lanciato sul mercato, un’occasione rara per chi desidera aggiudicarsi l’ultimo modello Apple a un prezzo più conveniente.

La versione in promozione è quella in elegante colorazione Argento, dotata della configurazione con 24GB di RAM e 1TB di SSD, ideale per professionisti del design, sviluppatori, editor video e content creator. Amazon garantisce la spedizione rapida e, come sempre, la massima affidabilità nell’acquisto di prodotti di fascia alta.

Considerando che si tratta di un prodotto appena lanciato, è probabile che questa offerta sia disponibile per un periodo limitato o fino a esaurimento scorte. Il prezzo attuale rappresenta il minimo storico per questo modello specifico, rendendo l’acquisto particolarmente vantaggioso per chi stava già valutando l’upgrade al nuovo MacBook Pro con chip M4.

