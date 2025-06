La nuova Samsung Smart TV 65″ QE65S85FAEXZT è finalmente disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale di ben 600€ rispetto al prezzo di listino. Questo modello OLED 4K della serie S85F rappresenta il meglio della tecnologia Samsung per il 2025, combinando prestazioni visive straordinarie con funzionalità smart all’avanguardia. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo televisore premium, ora accessibile a un prezzo decisamente più interessante.

Un televisore OLED che ridefinisce l’esperienza visiva

Il Samsung QE65S85FAEXZT è dotato di un pannello OLED 4K da 65 pollici che garantisce neri perfetti e colori estremamente vividi. Il cuore tecnologico di questo televisore è il processore NQ4 AI Gen2, progettato specificamente per ottimizzare ogni contenuto attraverso l’intelligenza artificiale. Questo chip non solo migliora la qualità delle immagini con l’upscaling 4K AI, ma gestisce anche il sistema di HDR avanzato che include supporto per OLED HDR e HDR10+.

La tecnologia Glare Free riduce significativamente i riflessi, permettendo di godere dei contenuti in qualsiasi condizione di illuminazione. Il refresh rate variabile da 48Hz a 120Hz rende questo televisore perfetto anche per il gaming, assicurando fluidità nei movimenti e reattività nelle scene d’azione.

Per quanto riguarda l’audio, il sistema Dolby Atmos combinato con la tecnologia OTS Lite (Object Tracking Sound) offre un’esperienza sonora tridimensionale, dove il suono segue l’azione sullo schermo. Il tutto è racchiuso in un elegante Contour Design con bordi sottilissimi e uno spessore di soli 33,9 mm, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico.

Offerta speciale con pacchetto intrattenimento incluso

Attualmente questo Smart TV Samsung è disponibile su Amazon al prezzo di 1.699€ invece di 2.299€, con un risparmio netto di 600€ che corrisponde a uno sconto del 26%. Il modello in offerta include anche il PACCHETTO INTRATTENIMENTO in edizione speciale, che arricchisce ulteriormente il valore dell’acquisto. Da segnalare che si tratta di un modello 2025, quindi con le tecnologie più recenti e un supporto software garantito per i prossimi anni.

L’offerta è particolarmente vantaggiosa considerando che si tratta di un televisore top di gamma con tecnologia OLED, solitamente posizionato in una fascia di prezzo decisamente superiore. La disponibilità potrebbe essere limitata, quindi consigliamo di approfittarne rapidamente.

