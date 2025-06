Il monitor da gaming Minifire MFG25X1 Pro da 24.5 pollici raggiunge il suo minimo storico assoluto grazie a un’offerta lampo su Amazon. Questo display con refresh rate di 300Hz e tempo di risposta di 1ms è ora disponibile a soli 109€, grazie a uno sconto immediato di 30€ rispetto al prezzo già ribassato di 139€ (prezzo originale 169,99€). Una combinazione di caratteristiche tecniche avanzate da monitor top level a un prezzo che solitamente si trova solo su schermi entry-level con specifiche molto più modeste.

Un monitor da gaming che non scende a compromessi

Il Minifire MFG25X1 Pro si presenta come una soluzione ideale per i gamer competitivi che cercano prestazioni elevate senza spendere cifre astronomiche. Il pannello VA Full HD (1920 x 1080 pixel) garantisce un buon compromesso tra qualità dell’immagine e fluidità, offrendo angoli di visione di 178° e una luminosità di 300 nits. La caratteristica più impressionante è senza dubbio il refresh rate di 300Hz, un valore che supera nettamente i classici 144Hz o 165Hz dei monitor gaming di fascia media, permettendo movimenti ultra-fluidi nei giochi più frenetici.

Il tempo di risposta di 1ms riduce drasticamente l’effetto ghosting, mentre il supporto alla tecnologia Adaptive Sync elimina il tearing dello schermo, sincronizzando perfettamente il monitor con la scheda grafica. Non manca il supporto HDR per una migliore resa dei contrasti e una gamma cromatica che copre il 100% dello spazio sRGB. Il design è moderno e funzionale, con cornici sottilissime su tre lati e possibilità di regolazione dell’inclinazione da -5° a 15°. Per chi desidera un setup personalizzato, è presente la compatibilità con attacchi VESA 75x75mm.

La connettività è al passo con i tempi grazie alle porte HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4, mentre gli altoparlanti integrati da 2.5W offrono una soluzione audio di base quando non si utilizzano cuffie o speaker esterni.

Un’offerta lampo da non perdere: 109€ invece di 169,99€

Questa è un’offerta lampo davvero eccezionale: il monitor Minifire MFG25X1 Pro è disponibile a soli 109€ invece di 169,99€, con un risparmio di ben 60,99€ (pari al 36% di sconto). Il prezzo finale si ottiene grazie a uno sconto immediato che porta il prezzo a 139€, a cui si aggiunge un ulteriore coupon di 30€ da applicare in pagina.

Si tratta di un’opportunità rara considerando che monitor con refresh rate di 300Hz generalmente costano molto di più. La disponibilità è limitata trattandosi di un’offerta lampo, quindi è consigliabile approfittarne rapidamente prima che termini. Il prodotto è venduto direttamente da Minifire-Official su Amazon, con spedizione Prime per i membri del programma.

