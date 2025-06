Apple MacBook Air 13″ M3 con 16GB di RAM e 256GB SSD raggiunge un prezzo davvero interessante su Amazon. Parliamo di 965€ invece di 1.349€, un risparmio significativo per uno dei laptop più equilibrati del 2024. La configurazione con memoria potenziata lo rende particolarmente appetibile per chi cerca prestazioni solide senza compromessi, specialmente considerando che questo modello è venduto e spedito da R-Store S.p.A., Apple Premium Partner ufficiale.

Apple MacBook Air M3: prestazioni e design senza compromessi

Il cuore pulsante di questo MacBook Air è il chip M3 di Apple, dotato di CPU 8-core e GPU 8-core che garantisce prestazioni eccellenti sia nelle attività quotidiane che in quelle più intensive. La memoria unificata da 16GB rappresenta un upgrade sostanziale rispetto alla configurazione base, permettendo un multitasking fluido anche con applicazioni pesanti come software di editing video o suite creative.

Il display Liquid Retina da 13,6 pollici con risoluzione 2560 x 1664 pixel offre colori vividi e dettagli nitidi, perfetto per la produttività e l’intrattenimento. La tecnologia True Tone si adatta automaticamente alla luce ambientale, riducendo l’affaticamento visivo durante le lunghe sessioni di lavoro.

L’autonomia fino a 18 ore permette di lavorare un’intera giornata senza preoccuparsi della ricarica, mentre il design ultrasottile (solo 0,63 pollici di spessore) e il peso di 2,8 libbre lo rendono estremamente portatile. La colorazione Mezzanotte conferisce un aspetto elegante e professionale.

La dotazione di porte include due Thunderbolt 4 (USB-C) e un jack per cuffie da 3,5mm, con supporto per Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 per connettività wireless di ultima generazione.

Offerta Amazon: super risparmio sul MacBook Air M3

L’offerta su Amazon propone questo MacBook Air M3 a 965€ invece del prezzo di listino di 1.349€, garantendo un risparmio del 28% pari a 384€. Il prodotto è venduto e spedito da R-Store S.p.A., Apple Premium Partner ufficiale, assicurando garanzia ufficiale Apple e supporto tecnico qualificato

La configurazione con 16GB di memoria unificata normalmente disponibile a un prezzo più elevato diventa accessibile, rappresentando un investimento intelligente per chi vuole evitare futuri upgrade. I 256GB di SSD offrono spazio sufficiente per sistema operativo, applicazioni principali e documenti di lavoro, con la possibilità di espandere lo storage tramite soluzioni esterne.

