Apple iPhone 16E: un’opportunità imperdibile per chi cerca un dispositivo all’avanguardia a un prezzo mai visto. Grazie al coupon PSPRGIU25, è possibile acquistare questo gioiello tecnologico a soli 544,99€ su eBay, con un risparmio significativo rispetto al prezzo di listino di 729€. Questo sconto rende l’iPhone 16E un’opzione estremamente appetibile per chi desidera un telefono iOS di ultima generazione che abbia Apple Intelligence senza spendere una fortuna. Ecco perché dovreste considerare questo affare.

Caratteristiche tecniche dell’Apple iPhone 16E 5G

L’Apple iPhone 16E è stato lanciato a febbraio 2025 e rappresenta un passo avanti significativo nella linea di smartphone di Apple. Dotato di un display Super Retina XDR da 6.1 pollici, offre colori vividi e dettagli nitidi grazie alla tecnologia OLED, supportando HDR e True Tone. Questo rende l’esperienza visiva eccezionale, ideale per chi ama godersi contenuti multimediali di alta qualità.

La fotocamera da 48MP è un altro punto forte, progettata per scattare foto e video di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Le funzionalità di fotografia computazionale avanzate migliorano ulteriormente le capacità fotografiche, rendendo questo dispositivo perfetto per gli appassionati di fotografia.

La durata della batteria è notevole, permettendo un uso prolungato senza la necessità di ricariche frequenti. Sotto il cofano, l’iPhone 16E è alimentato dall’ultimo chip della serie A di Apple, garantendo prestazioni rapide e fluide, ideali per il multitasking e le applicazioni più esigenti, anche se la vera chicca è sicuramente il fatto che supporta Apple Intelligence.

Essendo un dispositivo 5G, l’iPhone 16E offre velocità di download e upload più rapide, migliorando significativamente l’esperienza di navigazione mobile. Inoltre, è disponibile con 128GB di storage, assicurando spazio sufficiente per app, foto e file.

Dettagli dell’offerta imperdibile

Questa offerta su eBay rappresenta un’occasione da non perdere per chi è alla ricerca di un iPhone di ultima generazione a un prezzo competitivo. Utilizzando il coupon PSPRGIU25 al momento del checkout, il prezzo scende a 544,99€: questo si traduce in un risparmio di ben 184€ rispetto al prezzo di listino, rendendo l’acquisto ancora più vantaggioso.

L’offerta è valida fino a esaurimento scorte, quindi è consigliabile agire rapidamente per non perdere questa opportunità. Il dispositivo è disponibile nel colore Nero e include una garanzia di 24 mesi, offrendo ulteriore sicurezza nell’acquisto.

Non dimenticate di approfittare di questa promozione esclusiva su eBay, un negozio affidabile che garantisce una transazione sicura e spedizioni rapide.

