Prosegue senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e modifiche grafiche o la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 25.17.10.75.

Una novità IA per WhatsApp Beta su iOS

Nelle scorse ore su Android nel canale beta è stata introdotta per alcuni utenti la possibilità di creare chatbot con intelligenza artificiale e la medesima funzionalità arriva anche su iOS con la versione 25.17.10.75 beta.

In pratica, alcuni beta tester possono provare una nuova funzionalità che consente loro di creare un chatbot con intelligenza artificiale direttamente dall’app di messaggistica mentre fino a questo momento era necessario visitare il sito Web ufficiale di Meta AI Studio o utilizzare Instagram e Messenger (che già supportavano questa funzione).

Meta sta integrando questa funzionalità direttamente in WhatsApp, in modo da consentire agli utenti di sperimentare la creazione di agenti IA senza la necessità di uscire dall’app.

Il processo di creazione è strutturato come un flusso guidato direttamente dalla schermata di AI Studio, così da renderlo più facile da seguire anche per gli utenti senza competenze tecniche: si inizia con la scelta del ruolo per il proprio chatbot IA e si prosegue con lo stile e il tono della personalità. Sulla base delle scelte effettuate, il sistema offre suggerimenti per aiutare a modellare il comportamento e lo stile di conversazione dell’IA.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare app di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

