Microsoft continua la sua corsa per integrare l’intelligenza artificiale all’interno dei propri strumenti digitali, e lo fa ancora una volta con un annuncio che potrebbe segnare un punto di svolta nel modo in cui gli utenti si avvicinano alla creazione di contenuti visivi: Bing Video Creator è ufficiale e già disponibile nell’app Bing Mobile.

Il servizio, basato su Sora di OpenAI, permette di generare brevi video a partire da semplici descrizioni testuali, il tutto in maniera gratuita, almeno nelle fasi iniziali.

Come funziona il nuovo Bing Video Creator di Microsoft

Dopo aver rivoluzionato la generazione di immagini con Bing Image Creator, Microsoft prova a fare il bis con i video; l’idea è molto semplice ma allo stesso tempo molto potente, digitare ciò che si desidera vedere e ottenere in risposta un breve videoclip generato dall’intelligenza artificiale, pronto per essere scaricato o condiviso.

Il funzionamento è immediato, basta aprire l’app Bing, cliccare sul menù in basso a destra e selezionare la voce Video Creator, oppure scrivere direttamente nella barra di ricerca qualcosa come “Crea un video di” seguito dalla descrizione.

I prompt più efficaci, come sottolinea Microsoft, sono quelli ricchi di contesto e dettagli; un esempio? “In una pizzeria italiana molto frequentata, una piccola lontra lavora come chef e indossa un cappello da cuoco e un grembiule. Impasta l’impasto con le zampe ed è circondata da altri ingredienti per la pizza.”

Attualmente, ogni video generato con Bing Video Creator ha una durata fissa di 5 secondi e viene fornito in formato verticale 9:16, ideale per l’utilizzo su TikTok o Instagram; il formato orizzontale 16:9 è già in programma e verrà rilasciato in un secondo momento.

Lo strumento soffre di alcune limitazioni che bisogna tenere in considerazione, al momento si possono effettuare massimo tre generazioni video in coda per volta, è impossibile scegliere la durata del filmato (per ora), inoltre i tempi di elaborazione non sono sempre rapidi (anche in modalità Veloce può volerci anche qualche ora).

Una volta generato il video, l’utente riceverà una notifica e potrà decidere se scaricare, condividere via email, social o semplicemente copiare il link diretto; ogni video rimane disponibile per 90 giorni, periodo entro il quale è possibile visionarlo, scaricarlo o eliminarlo.

Microsoft ha deciso di rendere gratuito l’accesso iniziale a Bing Video Creator con un sistema a credito che sfrutta i Microsoft Rewards, al momento del lancio ogni utente può generare fino a 10 video in modalità Veloce gratuitamente, dopodiché è necessario riscattare 100 punti Microsoft per ogni generazione successiva; questi punti si accumulano con semplici operazioni quotidiane, come effettuare ricerche su Bing o fare acquisti nel Microsoft Store (per esempio si guadagnano 5 punti per una ricerca da PC e fino a 150 punti al giorno).

La tecnologia che muove Bing Video Creator, come già accennato, è Sora, il modello generativo di OpenAI per la creazione dei video, finora riservato esclusivamente agli utenti paganti; l’integrazione con Bing segna quindi la prima vera apertura pubblica e gratuita di questo potente strumento, frutto della lunga e consolidata partnership tra Microsoft e OpenAI.

Per quanto riguarda la sicurezza, Microsoft afferma di aver implementato un sistema a più livelli per garantire un uso responsabile dell’IA, tra questi il blocco automatico dei prompt potenzialmente dannosi, l’inserimento di credenziali di contenuto e provenienza basate sullo standard C2PA (per aiutare gli utenti a identificare i video generati dall’IA) per ogni video generato e l’impiego dei filtri già presenti all’interno della piattaforma Sora.

La strategia dell’azienda di Redmond è quella di rendere accessibile a tutti un livello di creatività una volta impensabile senza competenze tecniche, con Bing Video Creator chiunque può trasformare una semplice idea in un video, in poco tempo e senza dover ricorrere a software complicati.

La sfida ora sarà mantenere alta la qualità e la sicurezza, evitando abusi e allo stesso tempo rispondendo alla crescente domanda di contenuti generati dall’IA; per coloro tra voi interessati a testare con mano la nuova funzione, vi lasciamo qui sotto i link per scaricare l’app di Bing.

Scarica l’app Bing Mobile per iOS

Scarica l’app Bing Mobile per Android