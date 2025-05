Anche Anthropic entra nel mondo delle interazioni vocali con un annuncio che non può passare inosservato, nelle prossime settimane l’app mobile di Claude, il chatbot IA dell’azienda, riceverà una nuova modalità vocale che consentirà agli utenti di parlare direttamente con l’intelligenza artificiale, ricevendo risposte in tempo reale in perfetto stile Gemini Live di Google.

Una mossa al contempo prevedibile e strategica, che conferma quanto il futuro delle interazioni con l’IA sia sempre più orientato verso l’uso della voce, specialmente su smartphone, dove la rapidità e la naturalezza delle risposte rappresentano un valore aggiunto concreto per l’esperienza d’uso.

Cos’è e come funziona la modalità vocale di Claude

La nuova modalità vocale, attualmente in fase Beta e disponibile solo in lingua inglese, si propone come un’interfaccia vocale evoluta e fluida, capace di gestire dialoghi bidirezionali in tempo reale simili a una conversazione umana; si può parlare liberamente con Claude, interrompere la sua risposta in qualsiasi momento e ricevere feedback visivi attraverso punti chiave che appaiono a schermo durante la conversazione.

Il tutto è perfettamente integrato all’interno dell’app per Android e iOS e supporta la transizione immediata tra input vocale e testuale senza interruzioni di contesto, un dettaglio tecnico non banale che punta a mantenere la continuità conversazionale indipendentemente dalla modalità di interazione scelta.

Uno degli aspetti più interessanti e, per certi versi democratici, riguarda la disponibilità della modalità vocale: tutti gli utenti di Claude, indipendentemente dal piano attivo, potranno provarla; tuttavia chi utilizza il piano gratuito dovrà fare i conti con un limite di sessione compreso tra 20 e 30 messaggi vocali, una soglia sufficiente per testare le funzionalità base, ma che potrebbe risultare limitante per un utilizzo continuativo.

Gli utenti a pagamento invece, godranno non solo di limiti più ampi, ma potranno accedere a integrazioni avanzate con Google Workspace, un vantaggio competitivo non da poco rispetto ad altri assistenti vocali. Tanto per fare qualche esempio, sarà possibile per Claude consultare il calendario, leggere le email su Gmail e, nel caso degli utenti Enterprise, anche accedere ai contenuti di Google Documenti, un’implementazione che potrebbe rendere l’assistente ancora più utile in contesti lavorativi o aziendali.

Come spesso accade con strumenti basati sull’intelligenza artificiale generativa, le preoccupazioni relative alla sicurezza non mancano; Anthropic ha però dichiarato di aver posto grande attenzione alla tutela dell’utente, implementando meccanismi di monitoraggio delle interazioni vocali e una selezione limitata di voci predefinite, così da ridurre al minimo il rischio di clonazione vocale o usi fraudolenti.

L’accesso alla modalità vocale è semplice e intuitivo, all’interno dell’app mobile comparirà una nuova icona dedicata accanto al campo di inserimento testo, da cui sarà possibile avviare una conversazione vocale scegliendo tra diverse opzioni di voce, tutte sottoposte agli standard di conformità e controllo qualità dell’azienda.

L’arrivo della modalità vocale su Claude rappresenta una risposta diretta a Google Gemini Live, rafforzando la posizione di Anthropic nel sempre più affollato panorama delle IA conversazionali; la scelta di offrire accesso immediato e trasversale alla funzione, con strumenti realmente utili e pensati anche per l’ambito professionale, potrebbe rivelarsi un’arma vincente nel medio periodo.

Gli utenti del Bel Paese dovranno ancora attendere visto che al momento la novità è disponibile solo in lingua inglese, ma è molto probabile che Claude estenderà la compatibilità ad altre lingue nel corso dei prossimi mesi.