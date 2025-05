Dimostra di essere umano – Scrivere storie al tempo dell’IA è un nuovo progetto di Lenovo e della Scuola Belleville, un percorso in più tappe per riflettere sul modo in cui i modelli generativi alla base delle intelligenze artificiali possono tornare utili a chi scrive, anche a chi scrive romanzi e opere considerate e considerabili letteratura.

“Da sempre i progressi della tecnologia impattano profondamente sul modo in cui sapere e cultura vengono concepiti, condivisi e fruiti. Di fronte al rapidissimo evolvere delle intelligenze artificiali, chi scrive è chiamato a raccogliere una sfida di conoscenza: solo appropriandosi degli strumenti del cambiamento scrittrici e scrittori potranno continuare a esercitare il proprio primato creativo in modo consapevole e sempre più efficace” ha commentato Francesca Cristoffanini, direttrice della Scuola Belleville.

Il legame tra creatività umana e intelligenza artificiale: il progetto di Lenovo e Scuola Belleville

Da una parte c’è Lenovo, uno dei colossi della tecnologia, da tempo impegnato nello studio e nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale; dall’altra la Scuola Belleville, un istituto di Milano che offre corsi in presenza e online di scrittura, letteratura, traduzione ed editoria. Con questo nuovo progetto, si propongono di affrontare un tema attuale e molto caldo per tutte le persone che lavorano con le parole, un progetto che è diventato ora un percorso e che prevede più tappe con al centro una questione fondamentale: il ruolo dell’intelligenza artificiale nel campo della scrittura creativa.

Si partirà con una prima lezione online giovedì 5 giugno dalle ore 18:30 alle 20:00, occasione in cui l’artista e docente della Scuola Belleville Francesco d’Isa presenterà al pubblico la open call e il workshop (due lezioni laboratoriali da quattro ore ciascuna), tappe intermedie che anticipano il podcast finale sull’arte del raccontare, presieduto dallo scrittore, autore televisivo, podcaster e direttore editoriale Matteo B. Bianchi, affiancato da Massimo Chiriatti, tecnologo e Chief Technology & Innovation Officer di Lenovo in Italia.

Lenovo, appunto, perché al centro di questo progetto ci sono proprio le funzionalità di Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition, un notebook AI PC pensato per i creativi e che, grazie ai suoi processori Intel Core Ultra, permette di sfruttare varie funzioni di intelligenza artificiale on-device, sia per la creatività che per la produttività. Ogni studente che parteciperà al workshop previsto ne avrà uno a disposizione per lavorare a un racconto a partire dalla traccia assegnata dal docente Francesco D’Isa, che valuterà i testi insieme a Francesca Cristoffanini e Massimo Chiriatti decretando poi un vincitore a cui verrà dato lo stesso notebook come premio, oltre alla possibilità di partecipare alla quinta e ultima puntata del podcast Dimostra di essere umano – Scrivere storie al tempo dell’IA.

Per partecipare alla open call e al workshop bisogna scrivere un racconto di non più di 3600 battute (spazi inclusi) sul rapporto tra intelligenza artificiale e creatività umana, racconto che sarà possibile inviare dal 6 giugno al 31 luglio alla Scuola Belleville tramite un formulario che sarà disponibile a questo link. Gli autori e le autrici dei due racconti vincitori, selezionati da un comitato dedicato, accederanno gratuitamente a un workshop con Francesco D’Isa che si terrà a Milano il 17 e il 18 ottobre 2025.

“Con questa iniziativa vogliamo sottolineare come tecnologia e cultura siano profondamente interconnesse, sono espressioni di un unico percorso attraverso cui l’essere umano esplora sé stesso e il mondo che lo circonda. Come abbiamo mostrato con ‘AI Yoga, Intelligenze artistiche’, l’AI non è solo un progresso tecnico, ma una componente integrante del nostro panorama culturale, capace di influenzare e supportare la creazione artistica. Lenovo, che disegna centinaia di soluzioni AI, dai dispositivi ai servizi, ha l’impegno di sostenere i creativi nella sfida di oggi, che è quella di non considerare l’AI come uno strumento da cui attingere passivamente, ma come un interlocutore con cui dialogare per sviluppare nuove forme espressive. Il nostro obiettivo è promuovere un utilizzo consapevole e stimolante della tecnologia, che rafforzi la capacità umana di creare, senza sostituirla” ha dichiarato Pietro Parodi, PR e capo del ramo comunicazione di Lenovo Italia e Israele.

Per maggiori informazioni sul progetto vi rimandiamo alla pagina web dedicata della Scuola Belleville, pagina dalla quale è possibile registrarsi per partecipare alla prima lezione accessibile a tutti.