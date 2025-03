Lenovo è protagonista del Mobile World Congress 2025 e, come accade sempre nel corso di questi eventi, svela diverse interessanti novità in arrivo per la sua gamma di prodotti. Dopo l’ondata di nuovi prodotti ufficializzati in occasione del CES 2025 dello scorso mese di gennaio, Lenovo ha ancora diverse sorprese da mostrare con nuovi notebook caratterizzati dalle ultime novità hardware disponibili sul mercato, dalle schede video NVIDIA al chip Snapdragon X, e con sempre una grande attenzione all’intelligenza artificiale.

In occasione della fiera, inoltre, Lenovo mette in mostra anche un nuovo interessante concept che anticipano quello che potrebbe essere il futuro del settore. Dopo il notebook con display allungabile, infatti, arriva il nuovo notebook a ricarica solare. Andiamo a vedere, punto per punto, tutti i nuovi prodotti che Lenovo ha svelato, in anteprima, in occasione del MWC 2025 e che arriveranno sul mercato nel corso dei prossimi mesi.

Un notebook con pannello solare: Yoga Solar PC Concept

Una delle principali novità che Lenovo porta al MWC è il Yoga Solar PC Concept. Si tratta di un prototipo che sfrutta l’energia solare per ricaricare la batteria. Il modello è dotato, infatti, di un pannello solare sulla back cover che può raggiungere un tasso di conversione superiore al 24% che sfrutta la tecnologia Back Contact Cell per ottenere il massimo assorbimento attivo possibile, riuscendo a “catturare” la luce solare e a generare energia da immagazzinare nella batteria anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Secondo Lenovo, bastano 20 minuti sotto la luce diretta del sole per consentire al prototipo di immagazzinare energia sufficiente per poter ottenere un’autonomia di un’ora nella riproduzione di video. La presenza del sistema di ricarica solare non va a condizionare, più di tanto, peso e spessore del notebook. Il Lenovo Yoga Solar PC Concept, infatti, è spesso 15 mm, per un peso di 1,22 chilogrammi.

Per il momento, non è prevista la realizzazione di un modello “di serie”. Il concept in questione, però, potrebbe essere la base di partenza di una nuova generazione di notebook, come avvenuto con il laptop con display arrotolabile, pronto al debutto commerciale dopo la presentazione al CES 2025.

Due nuovi Lenovo Yoga Aura Edition (con Intel Core Ultra)

Non ci sono, però, solo concept allo stand Lenovo del Mobile World Congress 2025. L’azienda, infatti, ha annunciato alcune novità per la gamma Lenovo Aura Edition, realizzata in collaborazione con Intel per offrire un mix completo di hardware, software e funzioni di intelligenza artificiale agli utenti. Le novità per la gamma Aura Edition comprendono i nuovi Yoga Pro 9i Aura Edition da 16 pollici e Yoga Pro 7i Aura Edition da 14 pollici.

Entrambi i modelli possono sfruttare funzionalità esclusive come Smart Modes, per una maggiore personalizzazione del PC, Smart Share, per condividere immagini con altri dispositivi (compresi smartphone e tablet Android, iPhone e iPad), e Smart Care, per ottenere supporto da tecnico Lenovo con un clic tramite l’apposita applicazione, sfruttando la garanzia Lenovo Premium Care / Care Plus.

Il nuovo Yoga Pro 9i Aura Edition è dotato di un display PureSight Pro con pannello OLED tandem e con risoluzione 3.2K. Il display ha una luminosità di 1.600 nits e supporta la gamma di colori sRGB, P3 e Adobe RGB al 100%. Tra le specifiche troviamo anche il processore Intel Core Ultra di seconda generazione (fino a Ultra 9 285H) e, soprattutto, la nuova NVIDIA RTX 5070, ideale per sfruttare al massimo le funzionalità avanzate di intelligenza artificiale. Il TDP complessivo è 130 W.

Per quanto riguarda Yoga Pro 7i Aura Edition, invece, tra le specifiche tecniche troviamo processori Intel Core Ultra 9 e fino a 32 GB di memoria RAM oltre a un display OLED 3K PureSight Pro da 14,5 pollici. Il TDP complessivo è 75 W. Entrambe le varianti hanno una batteria da 84 Whr. I nuovi modelli Aura Edition saranno disponibili nel corso dei prossimi mesi:

il 7i arriva sul mercato già a marzo 2025 con un prezzo di partenza di 1.399 euro

arriva sul mercato già a marzo 2025 con un prezzo di partenza di il 9i arriverà soltanto a giugno 2025 con un prezzo di partenza di 1.699 euro

Ricordiamo che le schede RTX 5000 di NVIDIA non sono una novità per Lenovo che ha annunciato i nuovi notebook da gaming Legion che utilizzano proprio le GPU svelate nelle scorse settimane da NVIDIA.

La nuova gamma Yoga con processori Ryzen AI

Per quanto riguarda la gamma Yoga, invece, troviamo anche novità con processori AMD Ryzen. In particolare, Lenovo ha annunciato l’arrivo sul mercato di Yoga Pro 7 con display 3K OLED Pure Sight Pro con diagonale di 14 pollici oltre che di Yoga Slim 7 con display OLED 2.8K da 14 pollici. Entrambi i modelli arrivano sul mercato con processori AMD Ryzen AI 300 Series (fino a Ryzen AI 7 350), con una NPU da 50 TOPS e la certificazione Copilot+ PC oltre che con un’ottima combinazione tra prestazioni ed efficienza. Stessa famiglia di processori anche per il nuovo Yoga 7 2 in 1, disponibile nelle varianti da 14 pollici e 16 pollici, con display PureSight OLED Touch fino a 2.8K. La nuova gamma Yoga con processori Ryzen sarà disponibile sul mercato da marzo (solo il Pro 7 si farà attendere, arrivando sul mercato ad aprile). Questi i prezzi di partenza:

Yoga Slim 7 da 14 pollici: 999 euro

Yoga 7 2 in 1 da 14 pollici: 1.099 euro

Yoga 7 2 in 1 da 16 pollici: 1.299 euro

Yoga 7 Pro da 14 pollici: 1.399 euro

IdeaPad Slim 3X con Snapdragon X e prezzo accessibile

Lenovo porta al MWC anche il nuovo IdeaPad Slim 3X con display da 15 pollici. Si tratta di un nuovo componente della gamma di notebook Lenovo con chip Qualcomm. Questo modello, infatti, include il nuovo Snapdragon X, il chip entry level della famiglia di Qualcomm, che viene abbinato a una batteria da 60 Whr per un’autonomia che, inevitabilmente, sarà enorme. Il notebook ha anche la Rapid Charge (bastano 15 minuti di ricarica per 2 ore di autonomia) e rispetta gli standard MIL-STD-810H. Ci saranno varie configurazioni, fino a 24 GB di RAM e 1 TB di storage. Il modello in questione arriverà sul mercato con un prezzo molto aggressivo: IdeaPadSlim 3X, infatti, sarà disponibile a partire dal mese di marzo 2025 con un prezzo di partenza di 599 euro.

Le novità per il mondo business con le serie ThinkPad e ThinkBook

Per la sua clientela business, segmento di mercato in cui Lenovo è protagonista assoluto, anche grazie a una gamma di servizi di primissimo livello, ci sono svariate novità. Anche in questo caso, il focus è il segmento dei notebook con particolare attenzione alle linee ThinkPad e ThinkBook, arricchite da funzionalità legate all’intelligenza artificiale e a soluzioni di sicurezza ThinkShield.

Grande attenzione all’intelligenza artificiale, inoltre, con la suite Lenovo AI Now. Sono stati svelati anche diversi prototipi che provano ad anticipare il futuro del settore. Tra i concept più interessanti presentati da Lenovo al MWC c’è il nuovo ThinkBook Flip AI PC Concept che propone un display OLED pieghevole verso l’esterno che consente di passare da un laptop compatto da 13 pollici a una superficie di lavoro da ben 18,1 pollici.

Tra i nuovi modelli c’è ThinkPad T14s 2 in 1. Si tratta della prima serie T della gamma ThinkPad per il business che viene proposta in versione convertibile, con tanto di penna Lenovo Yoga. Questo modello arriverà sul mercato in varie configurazioni, fino a processori Intel Core Ultra 7 200H e 200U, fino a 64 GB di memoria RAM e fino a 1 TB di SSD oltre che con una batteria (sostituibile) da 58 Wh.

Le vendite partono da giugno 2025, con prezzi da 1.399 euro (tutti i prezzi per la linea business sono IVA esclusa). Debuttano anche le serie ThinkPad T14 e T14s Gen 6, con processori Intel Core Ultra (serie 200H, 200V e 200U) oltre che con varianti con Ryzen AI Pro serie 300. Questo notebook ha un pannello da 14 pollici, disponibile anche in versione OLED 2.8K. Questi nuovi notebook partiranno da 1.499 euro e saranno disponibili tra maggio e giugno 2025.

C’è spazio anche per il nuovo ThinkPad X13 Gen 6, modello che punta a garantire un mix unico tra prestazioni, efficienza, leggerezza (pesa appena 0,933 chilogrammi) e funzionalità per il mondo dei professionisti che necessitano di potenza in mobilità. Questa serie di notebook arriverà sul mercato in due versioni, con processori Intel (fino a Core Ultra 7 200H o 200U) e con processori Ryzen (AI Pro serie 300) e con fino a 64 GB di RAM e 2 TB di storage oltre che con una batteria fino a 54,7 Wh. Il debutto è previsto per giugno 2025 con prezzi a partire da 1.399 euro.

Per la fascia bassa del mercato, invece, sono stati annunciati i nuovi ThinkPad E14 Gen 7 e E16 Gen 3. Questi modelli arriveranno sul mercato in diverse configurazioni, sempre con pannelli IPS e con la possibilità di sfruttare i processori Intel Core Ultra fino a Ultra 7 (fino a 200 U e 200H). A disposizione della clientela ci saranno varie configurazioni, fino a 64 GB di RAM e 2 TB di SSD. La disponibilità è prevista, in base alle configurazioni, tra aprile e giugno, con prezzi da 499 euro per la versione da 14 pollici e da 509 euro per quella da 16 pollici.

Novità anche per la linea ThinkBook con il debutto del nuovo ThinkBook 16p Gen 6, disponibile con display IPS, processori fino a Intel Core Ultra 9 (fino a 275HX) e scheda grafica dedicata NVIDIA RTX 5070 oltre che batteria da 85 Wh e fino a 64 GB di RAM. Questo modello arriverà nel corso del 2025, con prezzi a partire da 2.999 euro. In arrivo c’è anche il ThinkBook 14 2 in 1 Gen 5 con processori fino a Intel Core Ultra 7 255U. Questo modello sarà disponibile con prezzi da 869 euro, a partire da maggio.