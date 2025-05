iPhone 16 è protagonista di una nuova offerta da cogliere al volo: su Amazon, infatti, la versione da 256 GB dello smartphone di Apple registra un nuovo calo di prezzo ed è ora disponibile al nuovo minimo storico per lo store. Si tratta di un’occasione unica per mettere acquistare uno dei migliori modelli della gamma Apple, soprattutto considerando la possibilità di puntare sul taglio di memoria “giusto” e non su quello sempre più obsoleto da 128 GB. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sulla promo in corso oggi su Amazon per iPhone 16.

L’offerta giusta per iPhone 16

iPhone 16 è disponibile al minimo storico su Amazon. La promozione riguarda la versione da 256 GB, ora disponibile con un prezzo scontato di 849 euro, con un risparmio netto rispetto al prezzo di listino (1.109 euro). In questo momento, lo sconto è disponibile per tre diverse colorazioni ma la promo, considerando la particolare convenienza, potrebbe terminare a breve.

In alternativa, c’è sempre la possibilità di puntare sulla variante da 128 GB. Anche in questo caso c’è un minimo storico: lo smartphone è scontato a 759 euro. Entrambe le varianti sono acquistabili anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con possibilità di utilizzare una carta di debito. Le offerte sono accessibili tramite il link qui di sotto.

iPhone 16 è dotato, ricordiamo, del SoC Apple A18 a 3 nm e può contare anche su 8 GB di memoria RAM. Grazie a queste specifiche, lo smartphone offre un deciso salto in avanti in termini di prestazioni oltre alla possibilità di sfruttare Apple Intelligence.

Tra le specifiche tecniche troviamo anche una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel, e una fotocamera anteriore da 12 Megapaixel. Il display comprende un pannello OLED Super Retina XDR con diagonale da 6,1 pollici e con la Dynamic Island. La batteria ha una capacità di 3.561 mAh con supporto alla ricarica wireless. Lo smartphone è dotato della certificazione IP68 oltre che del sistema operativo iOS 18.

Grazie all’offerta Amazon in corso è possibile acquistare iPhone 16 in netto sconto. In questo momento, infatti, è possibile puntare sulle varianti da:

128 GB a 759 euro

256 GB a 849 euro

Per entrambe le versioni è un minimo storico e c’è la possibilità di pagamento in 5 rate. Le offerte sono disponibili tramite i link qui di sotto. Gli sconti potrebbero terminare a breve.