IT-alert, il sistema di allarme pubblico nazionale, prosegue la sua fase di test e perfezionamento. L’obiettivo rimane sempre lo stesso: verificare l’efficacia del servizio in scenari di rischio specifici, come il collasso di una grande diga.

A tal proposito ricordiamo il test avvenuto proprio oggi, avente come focus la Diga di Poglia e, più in generale, l’area che ha coinvolto ben 16 Comuni della provincia di Brescia: Cevo, Cedegolo, Sellero, Paspardo, Capo di Ponte, Ono San Pietro, Ceto, Cerveno, Losine, Braone, Niardo, Breno, Malegno, Cividate Camuno, Piancogno ed Esine. Andiamo a scoprire i dettagli dei prossimi appuntamenti.

Nuovi test IT-alert in Lombardia: il prossimo appuntamento è fissato a inizio giugno

L’iniziativa, annunciata dal Dipartimento della Protezione Civile lo scorso 16 Maggio 2025, è cruciale per affinare le procedure e l’efficacia di IT-alert. Testare periodicamente il sistema è fondamentale, come sottolinea la Protezione Civile, per assicurarne il corretto funzionamento e garantire che, in caso di un’emergenza reale, i messaggi di allerta vengano trasmessi correttamente dalle celle telefoniche e ricevuti sui dispositivi presenti nelle aree interessate.

Dopo il test tenutosi alle ore 10:00 di stamattina nei 16 comuni di Brescia menzionati in apertura, la Protezione Civile ha già in programma un’ulteriore verifica in Lombardia: il prossimo 4 giugno 2025, sempre intorno alle ore 10:00, un’altra simulazione di allerta interesserà l’area attorno alla Diga di Panigai, nel Comune di Pedesina (SO), coinvolgendo 6 diversi Comuni del territorio valtellinese.

È importante sottolineare che queste due nuove sperimentazioni stanno coinvolgendo, per la prima volta, due infrastrutture finora mai interessate dalle esercitazioni periodiche.

Questi test sono anche un’opportunità per verificare che i flussi comunicativi previsti nel Documento di Protezione Civile e nel Piano di Emergenza Diga (PED) vengano seguiti correttamente.

Se volete approfondire il funzionamento di IT-alert vi consigliamo di consultare questa pagina che contiene tutte le informazioni necessarie.

Cosa aspettarsi dal messaggio di test e come contribuire

Il messaggio che i cittadini nelle aree interessate riceveranno nei prossimi giorni sarà chiaramente e inequivocabilmente identificato come un test:

TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

La notifica sarà accompagnata da un suono di allarme ad alto volume e, in alcuni casi, da una sintesi vocale che ripete il testo sia in italiano che in inglese. Il link nel messaggio rimanda alla homepage del sito di IT-alert (disponibile qui), dove si può visionare il testo della notifica che si riceverebbe in caso di pericolo reale e, soprattutto, accedere al questionario.

La Protezione Civile invita caldamente tutti, anche chi non dovesse ricevere la notifica, a compilarlo per contribuire a migliorare il servizio.

Non solo test, ma anche interventi reali

È utile ricordare che IT-alert non è solo teoria. Il sistema è attivo da più di un anno ed stato utilizzato per la prima volta al di fuori delle sperimentazioni il 9 dicembre 2024, quando un messaggio di avviso è stato diramato agli smartphone nel raggio di 5 km dall’impianto Eni di Calenzano (FI).

Più recentemente, il 25 aprile 2025, il sistema è stato attivato per fornire indicazioni alla popolazione nei pressi di San Pietro, in vista dei funerali di Papa Francesco svoltisi il giorno seguente.

L’invito, per chi si trova nelle aree coinvolte dal test dei prossimi giorni, è quello di prestare attenzione alla notifica e, soprattutto, di dedicare qualche minuto alla compilazione del questionario.