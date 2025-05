C’è tempo fino a giovedì 22 maggio 2025 per approfittare di una nuova offerta di Vodafone che, per i piani di linea fissa, regala un buono Amazon da 100 euro, una promozione lampo partita oggi, martedì 20 maggio, ma già vista più volte nei mesi scorsi. Ecco tutto quello che c’è da sapere per approfittarne e le offerte compatibili, attivabili anche senza alcun costo.

Come ottenere il buono Amazon da 100 euro con le offerte di Vodafone

Si tratta di una promozione disponibile anche per i già clienti, in generale per chiunque attivi un’offerta di telefonia fissa e connettività Internet (di qualsiasi tecnologia: ADSL, FTTC, FTTH, anche FWA) fra quelle disponibili sulla seguente pagina del sito web dell’operatore: privati.vodafone.it.

Come anticipato, è in vigore da oggi, martedì 20 maggio, fino a dopodomani, giovedì 22 maggio 2025 questa promo che permette di ricevere un buono Amazon da 100 euro in regalo utilizzabile secondo le norme consuete dei buoni regalo di Amazon, spendibili cioè su amazon.it e con validità di 10 anni a partire dalla data di emissione.

Dopo aver aderito a una delle offerte di linea fissa di Vodafone compatibili, il cliente riceverà entro 90 giorni dall’attivazione della linea una e-mail con le informazioni per poter accedere a una pagina dove inserire i propri dati entro il 31 ottobre 2025. Fatto questo, Vodafone invierà una seconda e-mail con il buono regalo Amazon di 100 euro da utilizzare appunto su amazon.it.

Maggiori informazioni sulla promozione in questione e sul buono Amazon in regalo sono reperibili qui, mentre dal link che segue potete verificare la copertura, conoscere maggiori dettagli ed eventualmente attivare le offerte di rete fissa in questione, volendo senza alcun costo di attivazione iniziale, come premesso

Link per attivare le offerte Vodafone con incluso il buono Amazon da 100 euro

Per non perdere le offerte del momento sappiate che potete iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al canale WhatsApp PrezziTech, e seguirci sui nostri portali per spulciare le nostre pagine con le offerte per categoria.