Il Computex di MSI si pare in grande stile, con tante novità rivolte al mondo PC ma anche diverse collaborazioni che, anche grazie ai prestigiosi partner, hanno dato vita a nuove linee di prodotti decisamente interessanti. Tra i prodtti più attesi e “pubblicizzati” di quest’anno c’è il notebook Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition, che incarna al meglio lo spirito dell’artigianalità, ma anche le nuove edizioni di Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport e Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport, un mix eccezionale tra design, lusso e prestazioni.

Queste edizioni speciali si affiancano altri prodotti enthusiast come Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth, già premiato ai prestigiosi Best Choice Awards, dove Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition è stato premiato nella categoria Computer & System insieme a Claw 8 AI+. Rimanendo in tema, l’esposizione MSI a Computex quest’anno non solo metterà in luce l’arte dietro le edizioni speciali e il debutto di un nuovo handheld Claw, ma abbraccerà diversi ambiti per quanto concerne la componentistica PC e più in generale i sistemi di nuova generazione esplorerà anche entusiasmanti collaborazioni e offrirà un’anteprima del futuro del computing basato sull’intelligenza artificiale.

MSI e la parthership con Okadaya per i notebook artigianali

Come anticipato sopra, la collaborazione di MSI con la prestigiosa azienda giapponese di lacche Okadaya ha dato vita al laptop Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition, unico nel suo genere per via della laccatura di Yamanaka, risalente a 400 anni fa, ma che non rinuncia alla modernità dell’Intelligenza Artificiale.

Decorato con l’iconica xilografia Ukiyo-e di Katsushika Hokusai, “La grande onda di Kanagawa”, MSI Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition è in realtà un sorta d’opera d’arte, caratterizzato dai caratteristici colori piatti e decisi e i contorni netti che si intrecciano con l’hardware di ultima generazione.

Al momento non ci sono molti altri dettagli, tuttavia MSI ha già anticipato che il successo di questo primo prodotto avrà un seguito; alla prossima edizione di Computex infatti arriverà una nuova collezione Artisan, che esplorerà ulteriormente l’armoniosa combinazione di artigianato tradizionale e innovazione.

I notebook di lusso MSI in collaborazione con Mercedes-AMG Motorsport

Dopo il successo della collaborazione dello scorso anno, MSI continua ad ampliare i confini dei prodotti gaming di lusso attraverso la sua partnership con Mercedes-AMG. Quest’anno MSI presenta due nuove co-creazioni frutto di questa collaborazione: lo Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport e il Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport, che rappresentano un notevole crossover tra i due marchi.

Il modello Stealth A16 AI+ è dotato di processori Intel e AMD con GPU NVIDIA GeForce RTX serie 50 Laptop, inoltre presenta anche un pannello display premium aggiornato per garantire la migliore esperienza utente possibile, non solo nei giochi ma anche nella produttività. Il Prestige 16 AI+, basato invece sui più recenti processori Intel serie 200, vanta invece un pannello OLED 4K top di gamma, mentre entrambi i laptop presentano un design unico che incorpora un esclusivo logo co-branded e motivi AMG.

I nuovi notebook MSI puntano sull’Intelligenza Artificiale con GeForce RTX 50

Oltre alle novità viste sopra, MSI mantiene intatto il focus sui notebook di nuova generazione come la serie Cyborg, cercando di portare su un altro livello la grafica su PC servendosi dell’AI, della potenza delle GPU NVIDIA GeForce RTX 50, abbinando il tutto al nuovo design ID Crosshair.

Oltre a diverse demo di computer dotati di GeForce RTX 50, MSI ha portato a Computex anche i suoi concept di design per i prodotti Business & Productivity di nuova generazione; si tratta di sistemi portatili caratterizzati da uno stile più fluido e minimalista che, grazie a uno spessore di 13,9 mm, sono di fatto i laptop più sottili che MSI abbia mai creato.

Questi laptop saranno disponibili sia nel design “Flip” 2-in-1 che nel formato standard; a bordo troveremo hardware di ultima generazione e display OLED premium con supportano stilo e batterie capaci di garantire autonomia per tutto l’arco della giornata; tra le anticipazione, MSI ci ha anche detto che questo design potrebbe essere uno dei primi a sposare la prossima generazione di processori Intel nome in codice Panther Lake (attesi a breve).

MSI spinge sulle console portatili: arrivano Claw A8 e Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition

Forte del successo ottenuto con MSI Claw 8 AI+, l’azienda taiwanese sta espandendo la sua presenza nel settore delle console portatili e annuncia il debutto di due nuovi membri della famiglia Claw: Claw A8 e Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition, che adesso danno ai giocatori la libertà di scegliere tra piattaforme AMD e Intel, personalizzando l’esperienza in base alle proprie preferenze.

Claw A8 mira a conquistare l’utente con un design accattivante abbinato a un touchscreen FHD+ da 8″ a 120 Hz, per un’esperienza di gioco fluida e immersiva grazie al processore AMD Ryzen Z2 Extreme e alla memoria LPDDR5-800; anche il reparto connettività risulta impeccabile e versatile sotto il profilo I/O.

Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition è basata invece su processore Intel Core Ultra 7 258V, presenta un SSD da 1 TB, espandibile a 2TB, e un nuovo design con una finitura bianca e rivestimento UV scintillante, che non passerà inosservato. Per un ulteriore livello di personalizzazione, Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition e Claw A8 saranno inoltre disponibili in diverse colorazioni, per scegliere lo stile che meglio riflette la propria individualità.