Oltre ad avere annunciato il ritorno su scala globale nel mercato smartphone con cinque nuovi modelli (alcuni in realtà già annunciati allo scorso MWC), il produttore cinese Meizu ha da poco annunciato due nuovi dispositivi indossabili intelligenti.

Gli ultimi arrivati, anch’essi parte della strategia All-in AI del produttore cinese, sono un paio di occhiali per la realtà aumentata chiamati StarV View e un anello smart chiamato SmartV Ring2.

Meizu StarV View

Meizu StarV View è un nuovo paio di occhiali da sole per la realtà aumentata che punta a unire uno stile accattivante a svariate funzionalità all’avanguardia per la realtà aumentata.

Questi occhiali sono dotati di un doppio display OLED con risoluzione Full HD (in 16:9), refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco a 700 nit (che può essere regolata su 10 livelli) che rende come se di fronte avessimo un pannello da 188 pollici.

L’audio, corposo e con supporto alla cancellazione del rumore, fa sì che tutto il sistema sia pensato per donare agli utenti un’esperienza cinematografica in movimento o il compagno ideale per giocare ai giochi preferiti sul grande schermo, senza effettivamente averne uno.

I Meizu StarV View sono comunque molto leggeri, con un peso di appena 74 grammi, e possono essere personalizzati in base alla vista dell’acquirente, risultando molto indicati anche per le persone con miopia. Le colorazioni disponibili sono due, Stellar Gray e Aurora Orange. Il sistema operativo è Flyme XR 2.0, versione della Flyme del produttore cinese ottimizzata per le applicazioni in ambito realtà aumentata.

Meizu StarV Ring2

Oltre a questi occhiali smart, il produttore cinese ha presentato anche un nuovo anello smart che punta a rivoluzionare la tecnologia indossabile per la salute: questo si chiama Meizu StarV Ring2.

Disponibile nella sola colorazione nera, questo anello smart realizzato con materiale ceramico e dotato della certificazione IP68, è in grado di monitorare il sonno e lo stress, l’ossigeno nel sangue e le variazioni di temperatura corporea, gli esercizi e il rischio di iperglicemia: tutto ciò è possibile grazie alla presenza di un sensore di precisione a doppio canale.

StarV Ring2 è compatibile con i dispositivi Android e iOS ma anche con gli occhiali per la realtà aumentata. Sul fronte della ricarica, invece, può ricaricarsi grazie alla custodia dedicata (portatile) ma le ricariche non saranno così frequenti, dato che il produttore cinese indica un’autonomia media di 15 giorni.

Disponibilità e prezzi degli indossabili targati Meizu

Meizu fa sapere che questi dispositivi indossabili saranno inizialmente disponibili in Russia, Spagna, Malesia e Vietnam ma, in seguito, verranno importati in oltre 30 paesi e regioni (Italia inclusa). Non abbiamo ancora indicazioni sui prezzi di listino.