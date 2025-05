Dreame lancia quest’oggi una nuova soluzione intelligente per la pulizia della casa: si tratta di Dreame H15 Pro Heat, una nuova lavapavimenti wet&dry che combina il lavaggio a vapore e la pulizia con intelligenza artificiale. Parliamo del primo modello del produttore con lavaggio ad acqua calda, pensato per lo sporco più difficile: scopriamo insieme tutti i dettagli, compreso il prezzo di vendita per l’Italia.

La lavapavimenti Dreame H15 Pro Heat arriva in Italia

Dreame H15 Pro Heat sfrutta il lavaggio con acqua calda per affrontare lo sporco più ostinato (come l’olio da cucina), e lo combina a un’aspirazione da 22.000 Pa e a una tecnologia per una pulizia senza grovigli (grazie al raschietto TangleCut), da angolo a angolo. Dispone di un sensore RGB per il rilevamento sensibile dello sporco, di un braccio robotico AI DescendReach per una copertura completa e di una navigazione in posizione orizzontale per un controllo a mani libere attraverso l’applicazione. Include inoltre un sistema avanzato di autopulizia che lava e asciuga la spazzola in modo efficiente, previene l’asciugatura eccessiva e il danneggiamento dei rulli e offre un lavaggio immersivo della spazzola a 100°C.

Il nuovo prodotto Dreame usa acqua a 85°C per il risciacquo del rullo e raggiunge i 55°C per il lavaggio dei pavimenti, per prestazioni migliori a livello di pulizia. In base a quanto riferito dal produttore, la soluzione detergente di nuova concezione offre una tripla efficienza di pulizia per gestire lo sporco più complicato senza il rischio di danneggiare i pavimenti in legno.

Il braccio robotico GapFree AI DescendReach anticipa e scende per pulire l’area anteriore, colmando lo spazio di 2 cm³ lasciato dai modelli precedenti tra pavimento e parete; dotato di intelligenza artificiale, il braccio si abbassa per raggiungere polvere e detriti in 0,2 secondi, senza il rischio di danneggiare le pareti, entrando in contatto col suolo grazie al suo raschietto.

Rispetto ai modelli precedenti, H15 Pro Heat offre un rilevamento dello sporco 5 volte più sensibile, e può riconoscere un’ampia gamma di sporco e macchie (sia solidi sia liquidi): questo gli consente di regolare in modo automatico la potenza di aspirazione in base alla tipologia di sporco da affrontare. Le ruote posteriori GlideWheel forniscono maneggevolezza e sono alimentate da algoritmi intelligenti, e la lavapavimenti riesce a entrare in spazi ridotti fino a 13 cm per il corpo e 8,9 cm per la testina.

Come accennato, il nuovo prodotto propone una potenza di aspirazione di 22.000 Pa, con un’autonomia fino a 72 minuti in modalità silenziosa (20 minuti con acqua calda). Il sensore RGB può attivare diverse modalità di autopulizia in base al livello di sporco nell’acqua di scarico, mentre il sensore resistivo è in grado di monitorare l’umidità nelle fibre del rullo così da regolare il tempo di asciugatura.

La novità Dreame è dotata di ThermoTub Immersive 100°C Hot Water Brush Wash per un’autopulizia efficace e immersiva: la spazzola viene risciacquata all’interno della base, con le fibre completamente immerse in 300 ml di acqua calda e pulita; questa soluzione offre un aumento di quasi il 148% della portata dell’acqua rispetto alla precedente generazione, per un risciacquo al 100% dell’interno della spazzola e della testina.

Previous Next Fullscreen

Prezzo e uscita di Dreame H15 Pro Heat

Dreame H15 Pro Heat è disponibile all’acquisto in Italia al prezzo consigliato di 699 euro, ma in occasione del lancio è prevista un’offerta apposita. Per i primi 7 giorni di commercializzazione è possibile sfruttare uno sconto di 100 euro e portarsi a casa la nuova lavapavimenti a 599 euro, sia sul sito ufficiale sia su Amazon.