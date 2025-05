Continuiamo a seguire con interesse il lavoro incessante del team di sviluppatori di WhatsApp volto a migliorare questo servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di modifiche grafiche o nuove funzionalità e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più piacevole.

Nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 25.15.10.74.

Una nuova animazione per WhatsApp Beta su iOS

Da tempo gli sviluppatori di WhatsApp lavorano all’introduzione di alcune animazioni che possano rendere più piacevole l’esperienza di utilizzo dell’app e con la versione 25.15.10.74 beta per iOS è stato introdotto per alcuni utenti un ulteriore esempio: ci riferiamo ad una nuova animazione per l’invio dei messaggi di chat.

Così come viene mostrato da questa GIF, alcuni utenti beta hanno iniziato a visualizzare una nuova animazione nel momento in cui inviano un messaggio.

In pratica, gli sviluppatori hanno studiato un sistema per trasformare il testo digitato in una bolla che viene poi visualizzata insieme a quelle della conversazione, il tutto con un apposito effetto di transizione.

Tale animazione viene riprodotta soltanto nel caso in cui l’ultimo messaggio nella chat sia posizionato vicino alla barra del testo, consentendo così un effetto fluido e rendendo l’interazione più dinamica.

Allo stato attuale non vi sono informazioni su quando tale nuova animazione sarà implementata per tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa app di messaggistica, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

Per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale mentre per ricevere tutte le offerte tecnologiche del momento potete seguirci sul nostro canale PrezziTech.