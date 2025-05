Nei giorni scorsi è emerso che Apple sta valutando la possibilità di spostare gran parte della produzione di iPhone dalla Cina all’India, in modo da evitare che le nuove politiche dei dazi statunitensi possano avere gravi ripercussioni sui suoi affari.

Ad oggi circa il 90% degli iPhone venduti nel mondo proviene dalla Cina, dove vengono assemblati negli stabilimenti di Foxconn e Luxshare ma il colosso di Cupertino vuole ridurre in modo drastico la sua dipendenza da tale Paese.

Trump non è favorevole ai programmi di Apple per iPhone

Nelle scorse ore Donald Trump ha criticato la scelta di Apple di spostare la produzione dei suoi telefoni in India, esortando l’azienda ad aumentare invece la produzione negli Stati Uniti.

Il Presidente USA ha rivelato di avere già parlato personalmente con l’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, esprimendo la sua preoccupazione per l’aumento della produzione del melafonino in India.

Se Trump non ha problemi per la possibilità che Apple continui ad usare gli stabilimenti in India per la produzione dei melafonini destinati al mercato locale, diverso è il discorso per quelli che vanno commercializzati negli Stati Uniti, che dovrebbero essere invece realizzati direttamente negli USA.

Secondo gli analisti, il trasferimento completo della produzione di iPhone negli Stati Uniti sarebbe difficile da realizzare, soprattutto se si tiene conto di quanto sia radicata la presenza di Apple in Asia.

Sempre secondo gli addetti ai lavori, spostare la realizzazione negli USA potrebbe aumentare significativamente i costi di produzione a causa dei maggiori costi di manodopera e di un ecosistema manifatturiero meno maturo, tanto che si potrebbe arrivare ad una crescita dei costi per iPhone di almeno il 25%.

In sostanza, per il colosso di Cupertino la decisione sul futuro della produzione di iPhone si è trasformata in una brutta gatta da pelare.