A suon di offerte il mercato degli smartphone di fascia alta continua ad essere molto in fermento, oggi a a prendersi il palco ci pensa Apple con numerose offerte interessanti su Amazon su alcuni dei suoi prodotti di punta. Tra questi, spiccano iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, le attuali punte di diamante nonché concentrati di tecnologia e design pensati per chi non accetta compromessi e cerca il massimo delle prestazioni, anche fotografiche e video. C’è però qualche offerta anche sugli accessori, scopriamo tutto.

iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, per chi non vuole limiti

iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max offrono un display Super Retina XDR (risoluzione 2868 x 1320 pixel), con colori vividi e neri profondi, arricchito dalle funzionalità Dynamic Island e Always-On display. Sotto la scocca, pulsa il potente chip Apple A18 Pro, garanzia di prestazioni di altissimo livello ed efficienza energetica. Il comparto fotografico è affidato a un sofisticato sistema a tripla fotocamera, con un sensore principale da 12MP (ƒ/1.9) dotato di autofocus con Focus Pixels. Tecnologie come Photonic Engine, Deep Fusion e Smart HDR 5 elevano la qualità degli scatti in ogni condizione, permettendo anche la registrazione di video in Dolby Vision 4K a 120 fps. La costruzione è premium, con un frontale in Ceramic Shield e un frame in titanio, che conferisce robustezza ed eleganza al dispositivo, come nella finitura Titanio Nero. La versione in oggetto dispone di 256GB di archiviazione, una configurazione bilanciata per la maggior parte degli utilizzi, e naturalmente non manca il supporto alla connettività 5G oltre ad Apple Intelligence.

Offerta imperdibile su Amazon per iPhone 16 Pro e Pro Max

Per chi fosse interessato ad acquistare uno di questi gioielli tecnologici, Amazon propone un’offerta particolarmente vantaggiosa su Apple iPhone 16 Pro Max da 256GB e Apple iPhone 16 Pro da 256GB, in tutte le colorazioni. Attualmente, è infatti possibile acquistarli rispettivamente ai prezzi di 1199€ per il Pro Max e 1099€ per il Pro, con un risparmio significativo rispetto al prezzo precedente di 1489€ e 1399€. Si tratta di uno sconto di circa 2-300€, che sui prodotti Apple è cosa rara. L’offerta è disponibile direttamente sullo store di Amazon, rendendo l’acquisto semplice e sicuro.

Inoltre, in offerta ci sono anche le cuffie true wireless di ultima generazione, parliamo delle Apple AirPods Pro 2 che vengono offerte a 199€ anziché 279€, sempre su Amazon.