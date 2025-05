La scorsa settimana abbiamo assistito al lancio di HarmonyOS PC — la nuova iterazione del sistema operativo di Huawei pensata per girare a bordo dei computer del brand — e quest’oggi apprendiamo che nel futuro prossimo di Huawei potrebbe esserci anche un notebook pieghevole attualmente identificato come Huawei MateBook Fold ULTIMATE DESIGN.

Il presunto notebook pieghevole di Huawei

La prossima settimana — precisamente il 19 maggio —, in occasione dell’evento programmato da Huawei per presentare la serie Nova 14 e le cuffie aperte FreeArc, assisteremo anche al lancio di un prodotto molto significativo per la casa cinese: il primo computer dotato del sistema operativo HarmonyOS PC. Questo nuovo capitolo del brand cinese in ambito PC si prospetta decisamente ambizioso, come testimoniato dai numerosi leak circolanti su Weibo a proposito di un notebook pieghevole che potrebbe essere svelato a stretto giro.

A detta del leaker Super Dimension, il prodotto in questione dovrebbe rispondere al nome commerciale di Huawei MateBook Fold ULTIMATE DESIGN e sarebbe identificato dal model number HPR-W72. A questo proposito, giova ricordare che proprio oggi Huawei ha pubblicato un teaser che mostra la dicitura “ULTIMATE DESIGN” sul retro di un prodotto prossimo alla presentazione. Dall’immagine si evince che il dispositivo sarà molto sottile e presenterà una finitura in similpelle sul retro.

Un’altra immagine che arriva dal portale cinese associa lo stesso nome a configurazione e colorazione, nella fattispecie il dispositivo dovrebbe mettere sul piatto 32 GB di RAM, 2 TB di spazio interno e arriverebbe nella colorazione Forged Shadow Black. Infine, il leaker Digital Chat Station — solitamente attendibile — ha aggiunto qualche altro dettaglio sull’inedito notebook pieghevole di Huawei: cuore pulsante del dispositivo sarà il SoC Kirin X90; il display pieghevole viene descritto come particolarmente ampio e viene sottolineata la presenza di un generoso motore lineare, che dovrebbe entrare in gioco nel simulare una tastiera fisica durante la digitazione.

Allo stato attuale, non sappiamo praticamente nulla su scheda tecnica, prezzo e commercializzazione del prodotto, ma la buona notizia è che dovremo aspettare soltanto pochi giorni per vedere la nostra curiosità soddisfatta.