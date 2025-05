In occasione dell’evento HarmonyOS Computer Technology and Ecosystem Communication, HUAWEI ha presentato ufficialmente HarmonyOS PC, una nuova iterazione del sistema operativo proprietario.

Come si può intuire dal nome, questo sistema operativo è destinato a girare a bordo dei computer del produttore cinese: in questo modo, HUAWEI compie un altro passo nel processo di “emancipazione” dalle potenze occidentali; dopo la separazione (forzata) da Google per quanto concerne il software degli smartphone, si prospetta anche la separazione da Microsoft per quanto concerne il software dei computer.

HarmonyOS PC

HUAWEI punta a diventare totalmente autosufficiente, anche nel segmento dei computer. A qualche mese dall’annuncio di HarmonyOS NEXT, versione del sistema operativo proprietario che ha sancito l’addio definitivo ad Android, il colosso cinese ha annunciato il nuovo sistema operativo HarmonyOS PC (noto sul mercato di casa come Hongmeng Computer).

Questo sistema operativo, che debutterà il prossimo 19 maggio su un nuovo MateBook ed è pensato/ottimizzato proprio per i computer, ruota attorno a tre pilastri fondamentali: HarmonyOS Base, HarmonyOS Ecosystem e HarmonyOS Experience.

HarmonyOS Base

Per sviluppare HarmonyOS PC, il team di sviluppo è dovuto partire dalle basi, andando a riprogettare anche il kernel. Alla “base” del nuovo sistema operativo, oltre al kernel, troviamo l’Ark Engine, l’architettura di sicurezza StarShield e altri componenti come ArkTS, ArkUI e DevECO. Tutti questi componenti lavorano all’unisono per garantire all’utente le prestazioni migliori in ogni circostanza.

HarmonyOS Ecosystem

Il secondo pilastro fondamentale per HUAWEI è l’ecosistema di HarmonyOS che ruota attorno a tutti i dispositivi compatibili ma anche attorno a tutte le app: per raggiungere questo scopo, il team di sviluppo ha sviluppato e aggiornato oltre 150 applicazioni esclusive per la versione dedicata ai computer del sistema operativo; inoltre, ha fatto sì che oltre 2.000 applicazioni universali potessero essere sfruttate all’unisono tra tutti i dispositivi (principalmente smartphone, tablet e computer) dell’ecosistema.

HarmonyOS Experience

In ultimo, troviamo la “experience” che HUAWEI vuole donare agli utenti sul fronte della produttività. In tal senso, i focus principali del sistema operativo sono il multitasking e lo smart working (c’è WPS Office integrato). È stata posta tanta attenzione anche sulle funzionalità di collaborazione multi-dispositivo e sulle funzionalità di intelligenza artificiale.

C’è poi il supporto a oltre 1.000 dispositivi esterni, numero che si raggiunge tra 800 periferiche standard (appartenenti a venti categorie diverse con in cima tastiere, mouse e monitor) e 200 dispositivi secondari (come ad esempio scanner e stampanti).

Le peculiarità di HarmonyOS PC

Andando oltre, HUAWEI non ha mostrato nel dettaglio granché del nuovo sistema operativo che, come anticipato in precedenza, debutterà ufficialmente il prossimo 19 maggio (ne sapremo sicuramente di più allora).

Dalle immagini e dai video diffusi sui social o sul portale dedicato, salta subito all’occhio il fatto che il sistema operativo sembri decisamente simile a Windows o a qualsiasi altro sistema operativo desktop recente.

La presenza del motore grafico Ark Engine vuole garantire prestazioni fluide anche quando gli utenti aprono molte finestre in contemporanea: per farlo, assegnerà maggiori risorse alla finestra in primo piano, riducendo quelle assegnate alle app aperte in secondo piano.

Funzioni di intelligenza artificiale

Anche HarmonyOS PC, come la controparte ottimizzata per smartphone/tablet, punta forte anche sull’intelligenza artificiale (suite Hongmeng AI). Gli utenti potranno contare su un assistente IA sempre a disposizione che potrà rispondere a domande (anche conversando botta e risposta vocalmente), estrarre immagini/tabelle dai documenti o tradurli in qualsiasi lingua e molto altro.

Privacy e sicurezza

Dal punto di vista della sicurezza, come anticipato, HarmonyOS PC può vantare l’architettura StarShield Security e tutte le protezioni utili (anche in caso di furto del dispositivo) legate all’account HUAWEI, inclusa la cancellazione remota dei dati.

Il produttore cinese sottolinea anche le misure pensate per la privacy, come la crittografia dei file che verranno condivisi o il meccanismo di accesso sicuro (che consentirà all’utente di scegliere a quali dati fornire l’accesso per le varie app).

Per le app c’è HUAWEI AppGallery

L’ultimo aspetto, già anticipato quando abbiamo parlato di ecosistema, sono le applicazioni. Anche in questo caso, tutto ruota attorno a HUAWEI AppGallery. Su HarmonyOS PC gli utenti potranno eseguire app native (ottimizzate per PC), app per tablet e app per smartphone (ad esempio giochi) in finestra. Il tutto, con l’obiettivo di fornire un’esperienza coerente su queste tre categorie di dispositivi.