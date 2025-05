Xiaomi ha da poco introdotto sul mercato italiano due nuove smart TV, protagoniste di un’interessantissima promo lancio sul sito ufficiale, che puntano tutto sul rapporto qualità-prezzo: parliamo di Xiaomi TV F 2026 e Xiaomi TV F Pro 2026.

Entrambi i modelli arrivano con a bordo il sistema operativo Amazon Fire TV e sono disponibili in svariate diagonali, dai 43 pollici fino ad arrivare ai 65 pollici; il modello Pro, l’unico dei due con pannello QLED, arriva anche nel taglio da 75 pollici.

Xiaomi TV F 2026

Design sottile con finitura in metallo e cornici ultra sottili che la rende perfetta per essere appesa al muro, sistema operativo moderno e ricco di funzionalità, display LCD (retroilluminazione LED) con risoluzione 4K Ultra HD, tecnologia MEMC e refresh rate a 60 Hz, ma che è in grado di spingersi fino ai 120 Hz in modalità Game Boost (sfruttando le porte HDMI per attaccare dispositivi compatibili), audio immersivo.

Questo è, più o meno, l’identikit della Xiaomi TV F 2026, disponibile nei tagli da 43 pollici, 50 pollici, 55 pollici e 65 pollici. Questa smart TV, inoltre, supporta la Modalità Filmmaker (pensata per trasmettere la qualità visiva del regista), integra accorgimenti per offrire il massimo comfort per gli occhi (luce blu ridotta, attenuazione CC), e supporta i comandi vocali con Alexa.

Specifiche tecniche - Xiaomi TV F 2026: Tagli disponibili: 43″ , 50″ , 55″ e 65″

, , e Display: LCD (retroilluminazione LED) Risoluzione: 4K Ultra HD Refresh rate: 60 Hz (fino a 120 Hz in modalità Game Boost ) Tecnologia MEMC Supporto a HDR10 e HLG

(retroilluminazione LED) Audio: doppio speaker da 10 W Supporto Dolby Audio Supporto DTS-X (anche Virtual)

da CPU: Quad-core , Cortex-A55

, GPU: Mali-G52 MC1

Memorie: 2 GB (RAM) + 32 GB (ROM)

(RAM) + (ROM) Connettività: Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.0 Supporto Miracast Supporto Apple AirPlay 2 Telecomando Bluetooth a 360° con controllo vocale

, Porte: 3x HDMI (con HDMI 2.0) 1x USB 2.0 1x Ethernet LAN 1x uscita audio digitale ottica 1x Slot CI+

Sintonizzatore TV: DVB-T2+C / DVB-S2

/ Sistema operativo: Amazon Fire TV

Previous Next Fullscreen

Xiaomi TV F Pro 2026

Rispetto al modello “standard”, con la Xiaomi TV F Pro 2026 il produttore cinese alza l’asticella per quanto concerne il pannello che diventa QLED e più luminoso (supporta anche l’HDR10+).

Per il resto, le specifiche tecniche restano “aderenti” al modello base, inclusi i materiali, le dimensioni e il peso. Come per il modello base, anche la variante Pro abilita l’accesso a Xiaomi TV+.

Specifiche tecniche - Xiaomi TV F Pro 2026: Tagli disponibili: 43″ , 50″ , 55″ , 65″ e 75″

, , , e Display: QLED Risoluzione: 4K Ultra HD , 60 Hz Refresh rate: 60 Hz (fino a 120 Hz in modalità Game Boost ) Tecnologia MEMC Supporto a HDR10+ e HLG

Audio: doppio speaker da 10 W Supporto Dolby Audio Supporto DTS-X (anche Virtual)

da CPU: Quad-core , Cortex-A55

, GPU: Mali-G52 MC1

Memorie: 2 GB (RAM) + 32 GB (ROM)

(RAM) + (ROM) Connettività: Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.0 Supporto Miracast Supporto Apple AirPlay 2 Telecomando Bluetooth a 360° con controllo vocale

, Porte: 3x HDMI (con HDMI 2.0) 1x USB 2.0 1x Ethernet LAN 1x uscita audio digitale ottica 1x Slot CI+

Sintonizzatore TV: DVB-T2+C / DVB-S2

/ Sistema operativo: Amazon Fire TV

Previous Next Fullscreen

Disponibilità, prezzi e promo lancio

Le nuove smart TV con Fire TV Xiaomi TV F 2026 e TV F Pro 2026 sono già acquistabili in Italia sul sito ufficiale del produttore cinese e presso altri canali di vendita (tra cui Amazon) e vengono proposte ai seguenti prezzi di listino:

Xiaomi TV F 2026 Modello da 43 pollici al prezzo di 319 euro Modello da 50 pollici al prezzo di 359 euro Modello da 55 pollici al prezzo di 419 euro Modello da 65 pollici al prezzo di 569 euro

Xiaomi TV F Pro 2026 Modello da 43 pollici al prezzo di 379 euro Modello da 50 pollici al prezzo di 469 euro Modello da 55 pollici al prezzo di 569 euro Modello da 65 pollici al prezzo di 769 euro Modello da 75 pollici al prezzo di 999 euro



Acquista le Xiaomi TV F e F Pro 2026 su mi.com