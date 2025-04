Con ING è possibile accedere a un conto corrente online a zero spese a cui affiancare un Conto Deposito non vincolato con interessi al 4% per 12 mesi. Si tratta di una promo da cogliere al volo: la banca, infatti, permette di eliminare i costi di gestione del proprio denaro, con un conto completo a cui è possibile anche abbinare la carta di credito, e di sfruttare un tasso di interesse elevato, soprattutto in un contesto di mercato in cui i tassi sono in netto calo. La promozione in questione è valida per tutti i nuovi clienti che scelgono ING e non richiede l’accredito dello stipendio o il rispetto di altri requisiti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito all’offerta di ING.

Conto a zero spese e interessi al 4% con ING

ING mette a disposizione degli utenti una doppia promo che prevede l’apertura di:

un conto corrente online a zero spese (o con spese azzerabili scegliendo la versione Più, in base alla versione scelta)

un conto deposito non vincolato con interessi al 4%

La promo è richiedibile tramite il sito di ING. C’è tempo fino al 24 maggio per richiederla.

Conto corrente a zero spese

La nuova promo prevede l’apertura di Conto Corrente Arancio Light. Si tratta di un conto online a canone zero (senza requisiti da rispettare) che include la carta di debito a canone zero, con possibilità di effettuare pagamenti anche con Google Pay e Apple Pay, e i bonifici ordinari e istantanei senza commissioni.

Il conto può essere richiesto anche in versione Più, dal costo di 5 euro al mese (ma il canone viene azzerato con accredito dello stipendio oppure con entrate mensili di almeno 1.000 euro). Si tratta di una variante più ricca e completa di Conto Corrente Arancio.

Questa versione del conto aggiunge i prelievi gratis in area euro e la possibilità di ottenere la Carta di Credito Mastercard Gold senza costi aggiuntivi (con la versione Light, invece, il canone è di 2 euro al mese ma viene azzerato spendendo almeno 500 euro oppure attivando un piano di rateizzazione Pagoflex).

Conto Deposito non vincolato con interessi al 4%

Insieme all’apertura del conto corrente (Arancio Light oppure Più, è indifferente) è possibile richiedere anche Conto Arancio. Si tratta del Conto Deposito non vincolato di ING. In via promozionale, questo conto garantisce interessi al 4% per 12 mesi (si tratta del tasso lordo annuo) con liquidazione a fine anno.

Il Conto Deposito di ING non ha vincoli: l’utente può ritirare i soldi, anche in modo parziale, in qualsiasi momento e senza perdere gli interessi maturati (che vengono calcolati giornalmente in base al saldo disponibile su Conto Arancio). Non ci sono costi di tenuta e commissioni per le operazioni in entrata e in uscita per Conto Arancio.

Una volta completata l’apertura del conto corrente e del conto deposito, inoltre, ING fornirà al suo nuovo cliente un codice amico. Condividendo questo codice è possibile ricevere un Buono Amazon da 50 euro in regalo per ogni amico che passa a ING (è possibile invitare un massimo di 10 amici; il regolamento della promo è disponibile sul sito linkato di seguito).

Per tutti i dettagli sulla promo e per aprire il nuovo conto con ING basta seguire il link qui di sotto: