Dopo le numerose novità introdotte il mese scorso con l’ultimo aggiornamento del sistema operativo che muove i Chromebook, Google ha finalmente avviato la distribuzione dell’aggiornamento ChromeOS 136, versione stabile che raggiunge in queste ore tutti i dispositivi compatibili. Volendo essere estremamente onesti, non si tratta di un update particolarmente entusiasmante, l’aggiornamento non introduce quasi nulla di nuovo ma, andando a cercare, qualcosina si trova.

ChromeOS 136 disponibile per tutti i Chromebook: le novità

Come sempre, l’aggiornamento è in distribuzione graduale, gli utenti dovrebbero riceverlo automaticamente nei prossimi giorni, ma è possibile controllarne manualmente la disponibilità dalle impostazioni di sistema. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutte le principali novità di ChromeOS 136.

Gemini sostituisce (alla buon’ora) Google Assistant anche sui Chromebook

Partiamo subito con quella che, a conti fatti, è l’unica novità tangibile introdotta dall’aggiornamento ChromeOS 136, ovvero la sostituzione dell’Assistente con Google Gemini.

Molti di voi ricorderanno come Google abbia recentemente annunciato la fine definitiva di Assistant, che verrà soppiantato in tutto e per tutto da Gemini sulle varie piattaforme della società; per quel che concerne il sistema operativo dei Chromebook l’azienda di Mountain View aveva annunciato questo cambio di consegne con l’aggiornamento ChromeOS 134.

In realtà però, avevamo visto come non solo ciò non fosse avvenuto con la versione in questione, ma nemmeno con quella successiva che, nelle impostazioni del sistema e nel launcher riportava ancora la presenza e la disponibilità, esclusiva, di Assistant.

Con l’aggiornamento a ChromeOS 136 però, dopo due mesi, dalle Impostazioni viene rimosso ogni accenno a Google Assistant, la sezione dedicata sotto la voce Preferenze di sistema è stata completamente eliminata e, cosa strana, non sostituita con qualcosa di inerente al nuovo chatbot IA.

Gli utenti possono accorgersi del cambio di consegne attraverso il launcher di sistema che, nella parte superiore destra, mostra ora l’icona di Gemini al posto di quella di Assistant; cliccando su di essa, si apre la PWA (Progressive Web App) di Gemini, introdotta per la prima volta nell’ottobre scorso con la versione ChromeOS 129 che metteva l’app in bella vista nella barra delle applicazioni.

Piccoli cambiamenti per Quick Share

La seconda novità, almeno secondo l’azienda, è una piccola modifica per il servizio di trasferimento file Quick Share; per quanto noi non visualizziamo ancora le modifiche in oggetto, Google dovrebbe aver apportato un piccolo cambiamento alla modalità “Visibile a tutti”, che ora passa dai 5 minuti a cui siamo abituati a 10 minuti.

Oltre a ciò infine, anche questa volta, Google non ha ancora introdotto gli angoli arrotondati per le finestre sui Chromebook classici, caratteristiche di cui godono ancora solo i Chromebook Plus. Non è chiaro il motivo di questa disparità di trattamento, soprattutto considerando che non si tratta di una funzionalità particolare o che richiede specifiche risorse o strumenti per funzionare; bisognerà attendere per scoprire se Google introdurrà gli angoli arrotondati anche sui laptop mossi da ChromeOS standard in una futura versione.

Ovviamente, sappiamo ormai fin troppo bene come Google non rilasci aggiornamenti a caso, per quanto non visibili direttamente sono senza dubbio state implementate diverse migliorie sotto il cofano, volte ad aumentare stabilità e sicurezza generali del sistema.

Insomma, l’aggiornamento ChromeOS 136 non stravolge l’esperienza d’uso dei Chromebook, se da un lato la sostituzione di Assistant con Gemini evidenzia ancora una volta la volontà dell’azienda di cambiare registro, dall’altro non apporta nulla di nuovo visto che il funzionamento è il medesimo avuto finora tramite la relativa PWA.

Come di consueto, quanto sopra esposto è frutto delle prime considerazioni in seguito all’utilizzo del sistema operativo aggiornato all’ultima versione, qualora dovessimo individuare altre novità non riportate provvederemo ad aggiornare l’articolo.