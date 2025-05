Nella giornata di oggi, lunedì 12 maggio, gli Stati Uniti e la Cina hanno annunciato la sospensione per 90 giorni della maggior parte dei dazi che si erano imposti a vicenda nel corso delle ultime settimane. Quelli statunitensi sulle merci cinesi scenderanno così dal 145 al 30%, quelli cinesi sulle merci statunitensi dal 125 al 10%.

Battuta d’arresto nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina

Quando un mese fa il presidente statunitense Donald Trump aumentò i dazi al 145% sulle merci cinese importate negli Stati Uniti, li aumentò anche la Cina, al 125%, ultimi rialzi di una guerra commerciale complessa che va avanti da anni ormai.

Dazi simili rendono praticamente impossibile il commercio tra i due Paesi, imposte che grazie all’accordo odierno vengono tuttavia ridimensionate, tornando sostanzialmente agli stessi livelli precedenti: i dazi vengono in entrambi i casi ridotti del 115%. Per inciso, quelli statunitensi sulle merci cinesi sono più alti di quelli cinesi per via dei dazi del 20% sui prodotti cinesi legati al fentanyl introdotti in precedenza.

Come anticipato, si tratta tuttavia di una misura temporanea, una sospensione di 90 giorni che entrerà in vigore dopodomani, mercoledì 14 maggio. L’accordo è arrivato dopo due giorni di negoziati a Ginevra, in Svizzera, dove Cina e Stati Uniti hanno inoltre annunciato in un comunicato stampa congiunto che continueranno a collaborare per discutere sulle loro future relazioni economiche e commerciali.

“Abbiamo concluso che c’è un interesse comune“, ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent durante la relativa conferenza stampa. “Vogliamo un commercio più equilibrato e credo che entrambi siamo impegnati a raggiungerlo. Nessuna delle due parti vuole rinunciare ai benefici del commercio bilaterale”.

Nella foto di copertina il rappresentante per il Commercio, Jamieson Greer, e il segretario al Tesoro, Scott Bessent durante la conferenza stampa (Associated Press)