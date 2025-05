Sempre meno mesi ci separano dalla presentazione della nuova generazione di iPhone 17, che comprenderà il modello base, l’inedito iPhone 17 Air dalle dimensioni compatte e iPhone 17 Pro, oltre che la variante iPhone 17 Pro Max. Nel frattempo, una nuova indiscrezione suggerirebbe un possibile aumento dei prezzi per tutta la nuova lineup di modelli: scopriamola insieme nel dettaglio.

iPhone 17: aumento di prezzi in vista?

Secondo quanto riportato da The Wall Street Journal, Apple starebbe valutando un possibile aumento dei prezzi per la sua nuova generazione di smartphone in arrivo a settembre. Tale aumento dei prezzi potrebbe essere riconducibile ai dazi statunitensi imposti dal presidente Donald Trump alla catena produttiva cinese.

A seguito delle crescenti pressioni fiscali, Apple ha infatti deciso di spostare parte del suo processo produttivo in India, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente la produzione indiana negli anni a venire. Lo stesso Tim Cook, a capo di Apple, nel corso di un intervento di qualche giorno fa ha dichiarato che una quota significativa di unità di iPhone prodotte a cavallo tra lo scorso aprile e luglio saranno prodotte in India.

Nonostante questo, la Cina continuerà a mantenere la maggior parte delle quote produttive relative ai modelli top di gamma iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, relegando fondamentalmente la produzione indiana ai modelli standard.

La nuova generazione di iPhone 17 è attesa indicativamente a cavallo tra i mesi di settembre e ottobre, seguendo quanto fatto gli anni precedenti. Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta al momento di puri e semplici rumor, che dovranno poi essere confermati (o eventualmente smentiti) in via ufficiale dalla compagnia produttrice di Cupertino. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito da Apple, che arriveranno sicuramente in occasione dell’evento di presentazione, previsto entro settembre.