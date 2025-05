Quando una nuova figura di spicco sale alla ribalta, gli occhi del mondo – e soprattutto quelli degli angoli più curiosi di internet – si concentrano sui dettagli più impensabili. E così, mentre Papa Leone XIV faceva la sua prima apparizione pubblica parlando di umiltà, unità e pace, una domanda ben più terrena rimbalzava tra gli appassionati di orologi: cosa porta al polso Sua Santità?

Il mistero attorno al polso papale

Durante quel primo, solenne discorso, un lampo di colore sotto la manica papale ha scatenato i “nerd dell’orologeria”. Qualcuno ha azzardato: un Rolex GMT-Master II con la sua iconica lunetta rossa e blu? Sarebbe stata una mossa audace, non c’è che dire. Dopotutto, non sarebbe il primo pontefice con un debole per gli orologi di lusso: Papa Giovanni Paolo II era noto per il suo Datejust bicolore con bracciale Jubilee. Benedetto XVI, invece, preferiva un robusto Erhard Junghans, a volte scambiato per un più blasonato Patek Philippe Calatrava. E come dimenticare Papa Francesco, con il suo umilissimo Swatch nero da circa 50 euro – una vera e propria dichiarazione di sobrietà.

Le prime ipotesi per Papa Leone XIV si sono concentrate su un modello decisamente più modesto: il Wenger Swiss Military 7223X. Si tratta di un orologio da campo al quarzo degli anni ’90, con una vivace lunetta rossa che gli è valso il soprannome di “Cardinal Red“. Un pezzo tutt’altro che da trofeo: utilitario, resistente e ben al di sotto dei radar dell’alta orologeria. Attualmente, questo modello risulta esaurito su Amazon, dove veniva venduto a 368 sterline. Un accessorio che sembrerebbe perfetto per un uomo di fede e convinzione, piuttosto che di ostentazione.

Tuttavia, gli investigatori del web non si sono fermati qui. Zoomando e analizzando le immagini, hanno notato diverse incongruenze con il Wenger: la lunetta non corrisponde, la corona è nera anziché argentata, e anche la cassa sembra diversa. Su Reddit c’è chi punta su un Timex, altri su un Casio. La verità? Nessuno la sa con certezza. E forse, ci suggeriscono alcuni, il punto è proprio questo. A differenza di molti orologi di lusso progettati per attirare l’attenzione, quello del Papa è semplice, modesto e, al momento, non identificato. Una scelta che, come quella di Papa Francesco per lo Swatch, suggerisce una preferenza per la praticità rispetto al lusso e per la funzione rispetto all’esibizione.

La svolta tecnologica durante la prima messa

E qui, amici appassionati, la storia si infittisce. Se il mistero dell’orologio della prima apparizione pubblica continua a tenere banco, c’è una novità che arriva direttamente dalla prima Messa solenne celebrata da Papa Leone XIV. Nick Gould, che si autodefinisce un “esperto cacciatore di orologi”, ha notato un dettaglio non da poco: “durante la sua prima Santa Messa, Papa Leone XIV sfoggiava un Apple Watch, che aveva indossato anche in precedenza, prima di essere eletto Cardinale”.

La notizia ha trovato conferma grazie agli utenti di Reddit, come Alexander Humbolt, che ha scovato una foto di qualche anno fa in cui l’allora Cardinale benediceva un’anziana parrocchiana. E sì, al polso aveva proprio uno smartwatch di casa Cupertino. Purtroppo, l’immagine non è abbastanza nitida per capire se avesse già chiuso i suoi anelli di attività quel giorno, ma, considerando che ora risiede in uno dei paesi più ricchi di scalinate al mondo, il Pontefice avrà sicuramente molte occasioni per farlo.

Chiaramente durante il Conclave un Apple Watch non sarebbe stato consentito, da qui la necessità di passare momentaneamente ad un orologio più canonico; il ritorno però, nell’immediato successivo, anche nella nuova vesta, ad Apple Watch fa indubbiamente trasparire una preferenza verso la tecnologia (e la praticità) moderna.