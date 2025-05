Se siete tra coloro che da sempre guardano al cielo con ammirazione e curiosità, o semplicemente amate i contenuti divulgativi di qualità, c’è una novità che potrebbe rendervi felici: NASA+, il servizio di streaming gratuito dell’agenzia spaziale americana, ha ufficialmente lanciato il proprio canale FAST (Free Ad-Supported Television) anche su Prime Video.

Si tratta a tutti gli effetti di un nuovo punto di accesso, gratuito e senza necessità di registrazione, ai contenuti video prodotti dalla NASA; dirette dei lanci spaziali, dietro le quinte delle missioni, documentari originali, approfondimenti scientifici e materiali pensati per il pubblico più giovane.

Un progetto che si inserisce in una strategia comunicativa più ampia, volta ad avvicinare sempre più persone ai temi dell’innovazione, dell’esplorazione e della scienza, rendendo il know-how e la ricerca dell’agenzia spaziale accessibili a chiunque, ovunque.

Cos’è il canale FAST di NASA+ su Prime Video

Il nuovo canale NASA+ disponibile su Prime Video rientra nella categoria dei canali FAST, ovvero canali televisivi in streaming gratuiti e supportati da pubblicità, ormai sempre più diffusi (stile Pluto TV tanto per fare un esempio).

In questo caso specifico l’obbiettivo è duplice, diffondere in tempo reale le attività dell’agenzia e offrire un archivio curato di contenuti originali e informativi.

Secondo quanto dichiarato dalla stessa NASA, gli spettatori potranno accedere a:

copertura in diretta dei lanci spaziali e missioni aeronautiche

documentari originali su ricerca scientifica e tecnologia

serie e contenuti per famiglie, pensati per avvicinare anche i più giovani al mondo dell’esplorazione spaziale

filmati esclusivi dietro le quinte con interviste ai membri del team NASA

Il tutto, ovviamente, fruibile su qualunque dispositivo compatibile con l’app Prime Video.

Wes Brown, amministratore associato facente funzioni per l’Ufficio Comunicazioni presso la sede centrale della NASA a Washington ha affermato:

Lo streaming di NASA+ su più piattaforme consente all’agenzia di condividere le sue missioni in modo più efficiente, dal lancio degli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale, alla possibilità di scoprire dietro le quinte il team che difende la Terra dagli asteroidi, fino alla presentazione di nuove immagini ad alta definizione del cosmo. La NASA offre uno sguardo ravvicinato su come l’agenzia esplora i segreti dell’universo a beneficio di tutti, garantendo che i contenuti siano facilmente accessibili e ampiamente disponibili al pubblico.

L’intento è dunque, come sempre, quello di ispirare le nuove generazioni mostrando non solo i momenti spettacolari dei lanci o delle passeggiate spaziali, ma anche il lavoro quotidiano di chi si occupa (per esempio) di monitorare gli asteroidi potenzialmente pericolosi per la Terra, o di studiare il cosmo con telescopi all’avanguardia.

Con la diffusione capillare dei contenuti su piattaforme come Prime Video, la NASA conferma la propria volontà di rendere il proprio patrimonio informativo e scientifico libero, accessibile e coinvolgente per tutti.

La scelta di portare NASA+ su Prime Video si inserisce dunque in una tendenza più ampia, che punta a democratizzare l’accesso alla conoscenza e rendere la scienza un’esperienza immersiva, appassionante e adatta a tutte le età.

Nel momento in cui scriviamo non ci sono conferme ufficiali della disponibilità anche in Italia, ma potrebbe essere solo questione di tempo prima che NASA+ sia fruibile tramite Prime Video anche nel Bel Paese.