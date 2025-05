HUAWEI Watch Fit 4 Pro verrà presentato ufficialmente da HUAWEI il 15 maggio 2025 (tramite un evento che si terrà a Berlino), probabilmente in compagnia del fratello minore Watch Fit 4.

La scorsa settimana, entrambi gli smartwatch sono stati protagonisti di un corposo leak che ci ha spoilerato le specifiche tecniche e il design/le colorazioni: nelle ultime ore, tramite il canale YouTube della divisione neozelandese, il colosso cinese ha pubblicato un breve video-teaser dedicato al modello Pro. Ecco tutto ciò che possiamo evincere dal video.

HUAWEI Watch Fit 4 Pro, il debutto si avvicina

Tra i protagonisti dell’evento di lancio su scala globale che HUAWEI terrà a Berlino il prossimo 15 maggio, farà parte sicuramente lo smartwatch HUAWEI Watch Fit 4 Pro.

Design interessante (decisamente ispirato a quello degli Apple Watch Ultra), specifiche di buon livello e un mix di funzionalità avanzate per le attività sportive in outdoor saranno le armi principali di questo smartwatch, anticipato con un teaser dall’azienda.

Di seguito riportiamo il video-teaser, condiviso dal canale YouTube della divisione neozelandese di HUAWEI e intitolato “HUAWEI Watch Fit 4 – Next Level Outdoor Sports” (nella didascalia viene descritto come “Più sottile che mai. Progettato per gli sport all’aria aperta di livello professionistico”).

Cosa sappiamo finora sullo smartwatch

Mettendo insieme ciò che possiamo apprendere da questo (breve) video teaser con tutto ciò che è trapelato la scorsa settimana, diciamo che abbiamo già un quadro ben delineato su dove andrà a parare HUAWEI Watch Fit 4 Pro.

Dal punto di vista del design, lo smartwatch presenta una cassa squadrata con angoli arrotondati; all’interno di essa, frontalmente, troviamo un display “piatto” (si dice AMOLED da 1,82 pollici) ben definito e circondato da cornici abbastanza sottili. Sul lato destro, troviamo una corona girevole (con motivo a griglia) e un pulsante funzione.

Lo smartwatch dovrebbe arrivare in (almeno) tre finiture: oltre a quella protagonista del teaser (color caffè/verde e cinturino verde), sono trapelate anche una finitura argento con accenti blu e una finitura nera con accenti rossi (potete osservarle tutte e tre nella seguente galleria d’immagini).

Tornando al teaser, nel quadrante possiamo notare un’icona che suggerisce la presenza di una funzionalità sportiva legata al golf. Questa potrebbe essere soltanto una delle funzioni (di livello Pro) per gli sport all’aperto dello smartwatch (che dovrebbe offrire anche monitoraggio della salute, incluso il supporto all’ECG, monitoraggio del sonno, monitoraggio dello stress, monitoraggio del ciclo mestruale e molto altro).

Come avevamo avuto modo di suggerirvi già la scorsa settimana, HUAWEI Watch Fit 4 Pro dovrebbe costare 279 euro (mentre il modello base dovrebbe costare 169 euro). Non ci resta che attendere nove giorni per tutte le conferme del caso.