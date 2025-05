La lunga controversia legale tra Epic Games ed Apple potrebbe avere importanti risvolti per gli sviluppatori di applicazioni, almeno ciò è quanto si augura di ottenere uno studio legale che si prepara ad avviare una class action nei confronti del colosso di Cupertino.

Il procedimento giudiziario tra Epic Games ed Apple ha portato tra le altre cose all’emissione di un provvedimento in virtù del quale il produttore di iPhone avrebbe dovuto apportare delle modifiche alle regole dell’App Store che, tuttavia, non sarebbe stato rispettato correttamente.

Ebbene, a dire dello sviluppatore in questione, Apple sarebbe in ritardo di ben 15 mesi nell’esecuzione delle modifiche alle regole del suo store e, pertanto, tutti gli sviluppatori interessati avrebbero il diritto di chiedere al colosso di Cupertino un risarcimento per tutte le somme pagate durante tale periodo come commissioni.

Cosa potrebbe rischiare Apple

Lo sviluppatore in questione ha come sua app principale Pure Sweat Basketball, utilizzata dai giocatori di basket professionisti e contenente originariamente link esterni per gli acquisti, che ha dovuto rimuovere forzatamente a causa di Apple.

La sua teoria è che se il colosso di Cupertino avesse rispettato da subito il provvedimento impostole dal giudice, gli sviluppatori avrebbero potuto implementare immediatamente link esterni agli acquisti ed evitare oltre un anno di commissioni inutili.

Sebbene al momento il valore totale dei danni che potrebbero essere richiesti con questa class action non sia stato ancora definito, è comunque possibile ipotizzare che in gioco ci siano miliardi di dollari (gli sviluppatori interessati potrebbero essere oltre 100.000).

In sostanza, questa class action potrebbe dare filo da torcere al colosso statunitense anche se prima ci sarà da capire quanto la tesi su cui si basa possa essere ritenuta valida dal tribunale.