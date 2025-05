Da SpaceX arriva un nuovo interessante router che va a colmare una lacuna nell’attuale gamma dell’azienda: stiamo parlando di Starlink Mini.

Così come suggerisce il suo nome, si tratta di un router che si caratterizza per le dimensioni contenute, pensato per essere abbinato alla parabola compatta dell’azienda, così da offrire agli utenti una soluzione mobile, con una portata estesa e una spesa limitata.

Le principali caratteristiche di Starlink Mini Router

In Rete nelle scorse settimane sono emersi degli schemi che si pensava potessero riguardare un altro atteso dispositivo di SpaceX e invece erano relativi a Starlink Mini Router.

Nome in codice UTR-251, il nuovo router di SpaceX è progettato per essere abbinato al kit Mini, in modo da estendere la portata Wi-Fi rispetto al router in esso integrato. Ma tale dispositivo può essere usato anche con gli altri router dell’azienda, così da rendere più veloce e affidabile la copertura WiFi in casa.

Tra le principali caratteristiche di Starlink Mini Router troviamo la connettività WiFi 6 Dual Band, 2×2 2.4 GHz e 2×3 5 GHz MU-MIMO, il supporto di WPA2, una copertura di circa 140 metri quadrati, la capacità di operare a temperature estreme (da -30°C a +50°C), la compatibilità con i router Starlink Gen 3 e Gen 2.

Il team di SpaceX ha reso noto che allo stato attuale Starlink Mini Router è disponibile soltanto negli Stati Uniti (ove viene venduto a 40 dollari) tramite lo shop ufficiale, facendo intendere che le scorte iniziali potrebbero essere limitate.

Il produttore si prepara al lancio del nuovo router anche a livello globale e nelle prossime settimane fornirà ulteriori dettagli al riguardo.