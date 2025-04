Panasonic lancia nuove cuffie true wireless con design “open”: si tratta delle Panasonic RB-F10, studiate in particolare per offrire comfort a chi le deve indossare a lungo e per mantenere al contempo una connessione reale con il mondo circostante. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche e le peculiarità, naturalmente senza dimenticarci del prezzo di vendita italiano.

Le Panasonic RB-F10 sono progettate per il comfort e per restare in contatto col mondo

Le Panasonic RB-F10 si indossano sopra le orecchie (similmente agli occhiali) e sono l’ideale per le giornate in ufficio, ma anche per l’attività fisica all’aperto. Tutto questo senza ostruire i canali uditivi e quindi senza estraniare dal resto del mondo: le cuffie consentono infatti di sentire il rumore del traffico, la richiesta di un collega durante il lavoro, il campanello di una bici durante la corsa al parco o quant’altro, permettendo di rimanere sempre presenti e in contatto.

Panasonic ha studiato il design per il comfort: le cuffie sono leggere e sono pensate per essere “dimenticate” addosso, anche grazie alla presenza di supporti flessibili e a una batteria dalla durata di 7 ore. La forma degli auricolari F10 si adatta bene anche a chi porta gli occhiali. Sfruttando il particolare formato, il produttore è riuscito a integrare driver degli altoparlanti più grandi (17 x 12 mm), per un suono più ricco e potente.

Mettono a disposizione due microfoni integrati, tecnologia beamforming ed elaborazione del suono ENC (con cancellazione del rumore ambientale) per chiamate più chiare e prive di rumori di fondo. Sono compatibili sia con Google Assistant sia con Siri, con la possibilità di svolgere le attività quotidiane sullo smartphone utilizzando la voce, e offrono sensori touch su entrambi i lati, che permettono di passare alle chiamate, regolare il volume, mettere in pausa, saltare un brano e così via.

Le RB-F10 dispongono di tecnologia Bluetooth 5.4 e sono “multitasking”, visto che permettono il passaggio rapido da smartphone a notebook, anche in ambienti affollati. Durante l’attività fisica fa invece comodo la certificazione IPX4, che non fa temere il sudore delle sessioni più intense.

Abbiamo già accennato all’autonomia: le nuove cuffie wireless possono essere utilizzate per 7 ore, ma grazie alla custodia e alla sua batteria aggiuntiva da 500 mAh possono spingersi fino a un massimo di 25 ore; bastano 15 minuti per ottenere un’ora di riproduzione grazie alla ricarica rapida. Il posizionamento all’interno della custodia è verticale, cosa che favorisce l’estrazione rapida.

Le Panasonic RB-F10 saranno disponibili all’acquisto in Italia dai prossimi giorni nelle colorazioni Nero e Beige, al prezzo consigliato di 89,99 euro.