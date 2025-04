Manca ormai sempre meno al lancio di Nintendo Switch 2, la prossima console della compagnia della compagnia di Kyoto prevista per il prossimo 5 giugno sui mercati di tutto il mondo. Tra i titoli principali della lineup di lancio spicca senz’ombra di dubbio Mario Kart World, nuovo capitolo della serie che succederà a Mario Kart 8 Deluxe, con nuove e interessanti funzionalità inedite. Uno dei principali interrogativi sollevato dagli utenti consiste invece nell’assenza di un nuovo titolo di Mario in 3D al lancio della console: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Switch 2 e l’assenza di un titolo di Mario 3D: le dichiarazioni di Nintendo

Sono infatti passati quasi 8 anni dal lancio di Super Mario Odyssey, l’ultimo capitolo della serie del baffuto idraulico uscito sulla prima Nintendo Switch. A prender parola riguardo un nuovo ipotetico capitolo per Nintendo Switch 2 è stato il presidente di Nintendo of America, Doug Bowser, nel corso di un’intervista rilasciata a CNN ha suggerito di “rimanere collegati” nei prossimi mesi per avere ulteriori aggiornamenti più precisi a riguardo.

A detta di Bowser, nell’attesa di questo probabile annuncio, i giocatori avranno la possibilità di prendere parte a centinaia di titoli sviluppati dalle compagnie terze parti, oltre che Donkey Kong Bananza, uno dei principali titoli di punta della finestra di lancio di Nintendo Switch 2, previsto in uscita il prossimo 17 luglio e realizzato dagli stessi sviluppatori dietro Super Mario Odyssey.

Non conosciamo al momento una data per il possibile annuncio del prossimo capitolo in 3D di Super Mario, che vedrà sicuramente la luce entro l’anno prossimo, similmente a quanto visto con Super Mario Odyssey su Nintendo Switch.

Chiaramente è bene specificare che si tratta al momento di pure e semplici supposizioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia di Kyoto. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da Nintendo, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.