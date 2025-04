A Pechino si è svolta quella che è stata definita la prima mezza maratona al mondo per robot, consentendo a macchine bipedi di competere al fianco di corridori umani.

Possiamo anticiparvi da subito che si è rivelato un appuntamento davvero bizzarro, in quanto tra i tanti robot che si sono “sfidati” ve ne erano diversi a dir poco “improponibili” anche se non sono mancati dei provetti corridori.

I robot corrono una mezza maratona a Pechino

Prima di proseguire è bene tranquillizzare chi teme che gli atleti umani possano rischiare di dovere appendere le scarpette al chiodo e fare spazio agli “androidi”: stando a quanto si è visto a Pechino, infatti, c’è ancora molto lavoro da compiere prima che queste macchine possano realmente provare a competere con corridori professionisti.

I robot, affiancati da operatori umani, hanno davvero faticato per la maggior parte del tempo a completare il percorso, figuriamoci a percorrere i suoi 21 Km entro il tempo limite di quattro ore.

E non sono mancate scene divertenti, come quella di un androide che ha perso letteralmente la testa (nel senso che gli è caduta, rotolando a terra) o quella di una macchina che è collassata a terra, rompendosi in vari pezzi.

The humanoid robot half-marathon in Beijing just started! pic.twitter.com/8vr2nXQwuR — The Humanoid Hub (@TheHumanoidHub) April 19, 2025

Alla mezza maratona di Pechino hanno partecipato 21 robot ma soltanto 4 hanno completato il percorso e al più veloce sono sertive due ore e 40 minuti, oltre il doppio del tempo fatto registrare dal corridore umano che ha vinto la corsa.

Previous Next Fullscreen

In sostanza, tra cambi batteria durante la competizione e imprevisti vari, gli androidi devono ancora allenarsi duramente per poter competere con gli esseri umani. Ma domani chissà?!