Samsung continua a puntare sull’arte, provando ad offrire un modo innovativo agli utenti per vivere le più celebri opere nelle loro case, ciò ampliando l’accesso al Samsung Art Store.

Si tratta di una piattaforma digitale premium per le belle arti, disponibile fino a questo momento esclusivamente sulle smart TV della serie The Frame del colosso coreano e che sbarcherà sui modelli Samsung Neo QLED 8K, 4K e QLED 2025, rendendo più accessibili che mai le opere d’arte dei più importanti artisti, musei e gallerie del mondo.

Il Samsung Art Store pronto a conquistare le vostre case

Samsung Art Store offre accesso a un vasto catalogo di oltre 3.000 opere d’arte di oltre 1.000 artisti, in collaborazione con importanti istituzioni come il Metropolitan Museum of Art e il Musée d’Orsay.

Stando ai dati riportati dal colosso coreano, questa piattaforma sta attraversando un momento molto positivo, forte di un aumento degli abbonamenti di oltre il 70% a livello globale su base annua da febbraio 2024 e che nei soli Stati Uniti ha offerto agli utenti oltre 400 milioni di ore di opere d’arte all’anno.

Lanciata nel 2019, la piattaforma di Samsung dedicata all’arte ha visto crescere notevolmente il quantitativo di opere disponibili (+233%) e negli anni ha stretto varie collaborazioni con importanti istituzioni di arte.

Con l’espansione di Samsung Art Store alle gamme Neo QLED 8K, 4K e QLED del 2025, la piattaforma è pronta a raggiungere un pubblico ancora più vasto, che potrà sfruttare i pannelli usati dal colosso coreano sulle sue smart TV per ammirare le opere dei più grandi artisti mondiali (tanto per fare qualche esempio, basti pensare a Vincent van Gogh, Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet e Salvador Dalí).