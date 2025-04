Tra i marchi più attivi nel mercato degli aspirapolvere robot troviamo indubbiamente ECOVACS, che nel corso dei primi mesi del 2025 ha già presentato numerose novità e che continua a ritmo serrato. Dopo aver lanciato la serie DEEBOT T50 (qui la nostra recensione del modello T50 Pro OMNI) e il flagship X8 PRO OMNI (se vi siete perso la nostra recensione la trovate qui), tocca a una nuova serie, che va a collocarsi subito sotto a quella premium.

Parliamo di ECOVACS DEEBOT T80 OMNI, un prodotto che riprende alcune scelte effettuate proprio con X8 Omni, portando alcune innovazioni e soprattutto un prezzo di vendita competitivo, reso ancora più interessante dalla promozione di lancio, 200 euro di sconto, che sarà valida fino alla fine del mese di aprile.

Caratteristiche tecniche di DEEBOT T80 OMNI

ECOVACS DEEBOT T80 OMNI riprende dalla serie X8 il sistema di lavaggio dei pavimento, ossia OZMO ROLLER, che offre una pressione di lavaggio di 3.700 Pa, vale a dire 16 volte quella offerta dalle classiche soluzioni di lavaggio come i moci rotanti o le piastre vibranti. Il rullo ruota a 200 giri al minuti e garantisce la massima efficienza su qualsiasi tipo di macchia.

Il rullo viene continuamente lavato con la rimozione dell’acqua sporca e l’utilizzo di acqua pulita, fino a 200 volte al minuto, per evitare di lasciare qualsiasi scia sul pavimento ma anche per prevenire la contaminazione incrociata e garantire una perfetta igiene del pavimento. ECOVACS ha aggiornato anche la tecnologia TruEdge 2.0, pensata per una migliore pulizia dei bordi di pareti e mobili.

Il rullo può essere esteso in maniera dinamica, senza quindi che l’utente debba preoccuparsene, così da massimizzare la pulizia degli angoli e dei perimetri delle stanze, senza collisioni che potrebbero risultare deleterie sia per il meccanismo del rullo sia per gli eventuali oggetti presenti in casa. Tutto questo grazie a AIVI 3D 3.0 Omni-Approach e TruEdge 3D, tecnologie che consentono al rullo di adattarsi a bordi e curve (in particolar modo a cavi e altri oggetti presenti sul pavimento), con la spazzola laterale che viene estesa per raggiungere i punti ciechi negli angoli, che con le tecnologie precedenti non erano raggiungibili.

È stata aggiornata anche la tecnologia Zero Tangle, arrivata alla versione 3.0, con una spazzola laterale dotata di una spirale aurea e setole incurvate verso l’interno per prevenire la formazione di grovigli e una spazzola principale a tripla V che districa i capelli e li convoglia verso il sistema ciclonico di aspirazione, rendendo rapida ed efficace la fase di aspirazione.

Migliorata infine la stazione di ricarica OMNI, vero punto di forza dell’intero sistema, con un sistema che lava il rullo a temperatura controllata con acqua calda, ottimizzandola in base alle stanze pulite e allo sporco rilevato, riducendo i consumi energetici. In due ore il rullo risulta completamente asciutto e anche la base della stazione viene pulita in completa autonomia. All’utente è richiesto un intervento ogni 5 mesi circa, per rimuovere eventuali residui, mentre il nuovo sacchetto per la polvere può raggiungere i 90 giorni prima di dover essere sostituito.

Le nuove linee arrotondate della stazione OMNI rendono più facile l’inserimento in maniera armoniosa nell’ambiente domestico, rendendola un elemento di design che sarà sicuramente apprezzato.

Per il resto segnaliamo una potenza di aspirazione di 18.000 Pa, una rumorosità massima di appena 65 decibel tempi di ricarica ridotti (circa 4 ore per una carica completa) e una batteria da ben 6.400 mAh che permette di raggiungere un’autonomia massima di ben 240 minuti (nella modalità a minor consumo).

Ottima offerta di lancio

Il prezzo di listino di ECOVACS DEEBOT T80 OMNI è sicuramente impegnativo ma rapportato alla sua qualità, e comunque inferiore rispetto ai modelli di punta della concorrenza. Parliamo infatti di 1.099 euro, una cifra in linea con le prestazioni e con la tecnologia presente a bordo del dispositivo. A partire da oggi, 17 aprile, e fino al 30 aprile però, potrete usufruire di una promozione di lancio molto generosa, che vi permetterà di risparmiare 200 euro sul prezzo di listino, pagando quindi il robot solo 899 euro, un prezzo che lo rende indubbiamente un best buy, almeno sulla carta (ve ne sapremo dire di più dopo la nostra recensione).

A seguire i link per l’acquisto di ECOVACS DEEBOT T80 OMNI su Amazon, dove è disponibile nelle colorazioni bianca e nera.