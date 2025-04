Una delle serie TV più attese è senza dubbio quella dedicata alla saga di Harry Potter, e nelle ultime settimane erano entrati nel vivo numerosi rumor riguardanti i possibili membri del cast. In queste ore HBO ha confermato ufficialmente i primi sei attori che entrano a far parte del cast della nuova serie: i personaggi di Albus Silente, Minerva McGranitt, Severus Piton, Rubeus Hagrid, del Professor Raptor e Argus Gazza hanno ora un volto.

HBO annuncia i primi sei attori del cast della serie TV di Harry Potter

La serie TV di Harry Potter firmata HBO è attesa non prima del 2026, ma dopo rumor e indiscrezioni abbiamo finalmente qualcosa di ufficiale riguardante il cast. Ancora ignote le scelte per quanto riguarda il trio di protagonisti (Harry, Ron ed Hermione) che “prenderà il posto” di Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, ma la nota emittente televisiva ha ufficializzato i primi sei attori.

Questi gli attori e le attrici scelte, con il rispettivo ruolo (nello stesso ordine, da sinistra verso destra partendo dall’alto, nell’immagine)

John Lithgow – Albus Silente (Albus Dumbledore)

– Albus Silente (Albus Dumbledore) Janet McTeer – Minerva McGranitt (Minerva McGonagall)

– Minerva McGranitt (Minerva McGonagall) Paapa Essiedu – Severus Piton (Severus Snape)

– Severus Piton (Severus Snape) Nick Frost – Rubeus Hagrid

– Rubeus Hagrid Luke Thallon – Professor Raptor (Quirinus Quirrell)

– Professor Raptor (Quirinus Quirrell) Paul Whitehouse – Argus Gazza (Argus Filch)

Confermate sostanzialmente alcune delle indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi. John Lithgow è confermato nei panni di Albus Silente, Preside di Hogwarts e “mentore” di Harry; ha vinto 6 Emmy, 2 Tony Award ed è stato candidato ai BAFTA e agli Oscar, e di recente si è aggiudicato l’Oliver Award come Miglior Attore per il suo ruolo nella produzione teatrale Giant. Sarà invece la vincitrice di Tony Award, Golden Globe e Oliver Award Janet McTeer a dare il nuovo volto alla Professoressa McGranitt, vicepreside di Hogwarts e direttrice della Casa Grifondoro.

Per il ruolo dell’amato/odiato Professor Severus Piton è stato invece scelto Paapa Essiedu, nominato a Emmy e BAFTA per la sua interpretazione nella commedia drammatica I May Destroy You (lo abbiamo visto anche nella serie Sky Original Progetto Lazarus). L’amato guardiacaccia Rubeus Hagrid avrà il volto del candidato ai BIFA Nick Frost. A chiudere sono Luke Thallon nei panni di Quirinus Quirrell (conosciuto da noi come Professor Raptor), ossia il professore di Difesa Contro le Arti Oscure, e Paul Whitehouse in quelli di Argus Filch (Gazza): sono conosciuti nell’ambiente teatrale (il primo) e soprattutto per la serie di sketch britannica The Fast Show.

“Siamo felicissimi di avere a bordo talenti così straordinari e non vediamo l’ora di vederli dare nuova vita a questi amati personaggi“, hanno dichiarato Francesca Gardiner, showrunner e produttrice esecutiva, e Mark Mylod, regista di diversi episodi e produttore esecutivo.

La serie promette di essere un adattamento fedele alla serie di libri di J.K. Rowling: l’inizio della produzione è fissato per l’estate 2025, mentre non abbiamo ancora una data di uscita. Uscirà su Max, la piattaforma streaming di Warner Bros. Discovery che dovrebbe debuttare anche in Italia all’inizio del prossimo anno.

Siete soddisfatti delle scelte fatte fin qui?