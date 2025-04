Chi possiede un iPad si trova spesso a utilizzare una Apple Pencil, disponibile in vari modelli che sono esteticamente tutti uguali e differiscono tra loro semplicemente per le funzionalità messe a disposizione degli utenti.

Per combattere questa noiosa uniformità estetica, un’azienda chiamata ColorWare ha da qualche tempo deciso di realizzare delle versioni personalizzate delle Apple Pencil: la prima, risalente a un anno fa, travestiva la penna della Mela morsicata da matita; la seconda, recentissima, traveste la penna da pastello a cera. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Le Apple Pencil sono “noiose”? Ci pensa ColorWare

Come anticipato in apertura, ColorWare ha deciso di mettere fine alle Apple Pencil tutte uguali, proponendo alcune versioni modificate ma solo dal punto di vista estetico: all’atto pratico, infatti, si tratta del prodotto proposto da Apple con l’applicazione di una skin ed elementi estetici che vanno a stravolgerne l’estetica.

Il primo modello è stato lanciato nell’azienda a marzo del 2024: chiamato Apple Number 2 Pencil, andava a prendere la seconda generazione della penna per iPad del colosso di Cupertino e la trasformava in una matita.

Punta nera, corpo giallo/arancione (con dicitura 2 HB) e parte bassa che simula l’alloggiamento in metallo per la gomma (con presenza della gomma stessa, ovvimaente finta, nella parte finale). Il prezzo richiesto dal produttore è di 215 dollari, decisamente più alto del prezzo di listino della penna originale targata Apple.

Quest’anno, poi, l’azienda ha deciso di proporre un nuovo modello che stavolta va a personalizzare con una skin la Apple Pencil Pro, rendendola un vero e proprio pastello a cera (crayon in inglese).

Al netto dell’estetica caratterizzata da finitura opaca, strisce nere, il logo “Crayon” e il nome del colore, la penna rimane fedele all’originale ed è compatibile esclusivamente con gli iPad Air 11″ e 13″ (chip M2 e versioni successive) e con gli iPad Pro 11″ e 13″ (chip M4 e versioni successive).

L’ultima arrivata si chiama ColorWare Apple Crayon Pro ed è disponibile sul sito del produttore, in edizione limitata, in sette diverse colorazioni: Bianco, Giallo, Nero, Rosa, Rosso, Verde menta e Viola. Il prezzo, anche in questo caso, è di 215 dollari, molto più alto rispetto alla versione originale di Apple che ha un prezzo di listino pari a 149 euro (e oggi è in offerta su Amazon a 134 euro).

La personalizzazione si paga, questo è certo, ma qualora stiate cercando una soluzione per abbandonare la noiosa Apple Pencil bianca in favore di una soluzione super colorata, queste penne personalizzate di ColorWare potrebbero fare al caso vostro!