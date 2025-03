Sony ha recentemente annunciato le nuove cuffie true wireless Sony WF-C710N, cuffie dotate della cancellazione del rumore e, in una delle colorazioni disponibili, di un design trasparente.

Il colosso giapponese ha anche annunciato la disponibilità di nuove colorazioni per le già esistenti cuffie on-ear Sony WH-CH720N e WH-CH520. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, incluso il prezzo di vendita sul mercato italiano.

Ufficiali le Sony WF-C710N

Come anticipato in apertura, Sony ha ufficializzato un nuovo paio di cuffie true wireless in-ear dotate della cancellazione del rumore (NC): esse si chiamano Sony WF-C710N e si caratterizzano con audio di buon livello, funzionalità intuitive, dimensioni compatte e un design particolare, soprattutto in una delle quattro finiture, chiamata Azzurro vetro, che rende le cuffie trasparenti.

Per quanto concerne l’audio, le cuffie integrano un driver da 5 mm sviluppato da Sony e abbinato al sistema Digital Sound Enhancement Engine (DSEE); il produttore giapponese ha lavorato di fino nella calibrazione del suono per assicurare bassi potenti e voci nitide. Gli utenti potranno comunque personalizzare l’audio in base alle proprie esigenze grazie alla funzione EQ Custom dell’app Sound Connect.

Le Sony WF-C710N sono dotate di due microfoni per la rilevazione dei rumori ambientali che abilitano la cancellazione del rumore, ottimizzata rispetto al modello precedente grazie alla tecnologia Dual Noise Sensor (filtra i suono esterni). Sono poi presenti le modalità Ambient Sound (equivalente di una modalità trasparenza) e Adaptive Sound Control (riconosce la posizione dell’utente e l’attività in corso per regolare le impostazioni legate al suono e offrire la migliore esperienza in ogni circostanza).

Sony ha inoltre implementato un sistema di rilevamento vocale, sviluppato tramite machine learning e addestrato con oltre 500 milioni di campioni vocali, che è in grado di eliminare i rumori ambientali per garantire chiamate vocali nitide e senza disturbi.

Sul fronte dell’autonomia, le Sony WF-C710N promettono fino a 30 ore di ascolto (tra cuffie e custodia di ricarica) ma, con appena 5 minuti di ricarica, è possibile ottenere un’altra ora di ascolto. La custodia si ricarica attraverso una porta USB-C.

Specifiche tecniche e immagini delle Sony WF-C710N

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche delle nuove cuffie Sony WF-C710N e, poco più avanti, condividiamo le gallerie d’immagini per tutte le colorazioni.

Peso: 5,2 grammi (singola cuffia), 38 grammi (custodia di ricarica)

(singola cuffia), (custodia di ricarica) Certificazione: IPX4

Tipologia: in-ear

Audio: Driver da 5 mm con DSEE Cancellazione del rumore Modalità ambient Modalità trasparenza

Connettività: Bluetooth 5.3 Connessione multi-point Portata effettiva pari a 10 m

Autonomia Riproduzione musica, singola cuffia: 8,5 ore (con NC), 12 ore (senza NC) Chiamata vocale, singola cuffia: 4,5 ore (sia con NC che senza)

Ricarica: tramite USB-C Ricarica completa cuffie: 1,5 ore Ricarica completa custodia: 3,5 ore



Colorazione “Azzurro vetro”

Colorazione “Rosa”

Colorazione “Bianco”

Colorazione “Nero”

Disponibilità e prezzo delle nuove cuffie Sony WF-C710N

Le nuove cuffie true wireless in-ear con ANC Sony WF-C710N sono già disponibili al pre-ordine in Italia nelle quattro colorazioni Azzurro vetro, Rosa, Bianco e Nero. Il prezzo di listino scelto da Sony è pari a 120,00 euro.

Pre-ordina le Sony WF-C710N su Amazon

Nuove colorazioni per le Sony WH-CH720N e WH-CH520

Come anticipato in apertura, le cuffie on-ear Sony WH-CH720N e WH-CH520 guadagnano nuove colorazioni. Sony ha scelto tinte pastello per essere in linea con le preferenze della Generazione Z: entrambe arrivano in colorazione Rosa, mentre solo le seconde arrivano in Giallo.

Le nuove colorazioni non modificano i prezzi consigliati di queste due cuffie on-ear sul mercato italiano:

Sony WH-CH720N è disponibile in Rosa (ma anche in Blu, Bianco e Nero) al prezzo di 119,00 euro .

è disponibile in Rosa (ma anche in Blu, Bianco e Nero) al prezzo di . Sony WH-CH520 è disponibile in Rosa e Giallo (ma anche in Blu, Beige, Bianco e Nero) al prezzo di 59.00 euro.

Qualora non siate interessati alle nuove colorazioni, entrambe queste cuffie on-ear possono essere acquistate su Amazon a prezzi decisamente più convenienti: a 74,99 euro le prime (in nero) e a 39,00 euro (in nero) le seconde.